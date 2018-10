METEO oggi 12 ottobre: instabile al Sud Italia con piogge e temporali sparsi, migliora altrove.



METEO LIVE: oggi 12 ottobre piogge e temporali al Sud Italia, migliora altrove, 12 ottobre 2018 – La circolazione instabile si allontana verso il Mediterraneo orientale mentre dalla Penisola Iberica un campo di alta pressione si espande verso nord-est per raggiungere l’anticiclone presente sull’Europa orientale. Condizioni meteo in miglioramento in Italia nella giornata di oggi, Venerdì 12 ottobre, tuttavia su alcune regioni avremo ancora piogge e temporali sparsi. In queste prime ore del giorno avremo cieli irregolarmente nuvolosi su gran parte della Penisola con addensamenti più consistenti sulle regioni del Sud, ove non si escludono locali piogge specie su Calabria e Sicilia. Al pomeriggio condizioni meteo instabili soprattutto sulle Isole Maggiori con acquazzoni e temporali localmente anche intensi. Nubi sparse e schiarite altrove con spazi di sereno sempre più ampi al Nord […]