METEO LIVE: oggi 13 novembre tempo stabile ma con nebbie e nubi basse

Martedì 13 novembre con anticiclone in rinforzo sulla Penisola, attenzione alle nebbie.

Molte nuvole al Nord anche compatte con possibili pioviggini

Una bolla anticiclonica con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa si espande sul Mediterraneo centrale regalando alla nostra Penisola una giornata di oggi, Martedì 13 novembre, all’insegna di condizioni meteo stabili ma non sempre soleggiate. In queste ore infatti sono molte le nuvole che interessano le regioni del Nord Italia risultando localmente anche compatte e con riduzione di visibilità al suolo. Da segnalare inoltre la possibilità di locali e deboli pioviggini sulla Liguria e sul Friuli. Nuvolosità in transito anche sulle regioni centrali e sulla Sardegna mentre al Sud il sole prevale salvo locali foschie sulla Puglia.

Evoluzione meteo per le prossime ore

Nelle prossime ore deboli piogge potrebbero interessare localmente la Liguria, il Friuli e la Sardegna meridionale mentre sulle restanti regioni le condizioni meteo saranno più asciutto. Sole prevalente sulle regioni del Sud ed in particolare su Sicilia, Calabria e Basilicata. Attenzione invece alla presenza di nubi basse sulla Val Padana. Al pomeriggio ancora molte nuvole al Nord con deboli fenomeni non esclusi su Liguria e Friuli. Presenza di nubi basse specie su Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Variabilità asciutta al Centro e sulla Sardegna con nubi medio-alte in transito. Temperature stazionarie su valori anche di 4-6 gradi sopra le medie del periodo specie le massime ove non sarà presente la copertura nuvolosa. Punte anche di +20/22 gradi al Centro-Sud.