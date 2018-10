METEO oggi 23 ottobre: piogge e temporali al Sud, migliora altrove con temperature in aumento.



METEO LIVE: oggi 23 ottobre ancora maltempo al Sud, più sole al Centro-Nord – Condizioni meteo ancora instabili o perturbate al Sud Italia a causa dell’azione di una piccola goccia fredda in quota giunta ieri sulla nostra Penisola. Nella mattinata di oggi, Martedì 23 ottobre, piogge e acquazzoni sparsi interessano le regioni del Sud ed in particolare Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tempo più stabile al Centro-Nord e sulla Sardegna con cieli sereni o poco nuvolosi specie tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio ancora piogge anche a carattere di temporale su Calabria e Sicilia. Condizioni meteo più asciutte altrove ma con nuvolosità in transito sulle regioni settentrionali. In serata e nottata residue piogge bagneranno ancora Calabria e Sicilia, deboli fenomeni interesseranno anche i settori di confine delle Alpi orientali. Nuvolosità alta in transito sul resto dell’Italia ma senza fenomeni associati […]