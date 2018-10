Cronaca METEO: molte nuvole sull’Italia con prime deboli piogge specie al Nord e lungo il Tirreno.



METEO LIVE: oggi 26 ottobre tempo in peggioramento con prime piogge, ecco dove – Una vasta saccatura atlantica scende verso l’Europa occidentale costringendo l’anticiclone presente sul Mediterraneo ad una ritirata verso sud. Condizioni meteo in peggioramento nella giornata di oggi, Venerdì 26 ottobre, ma vediamo dove nel dettaglio. Durante la mattinata nuvolosità irregolare su buona parte della Penisola, a tratti anche compatta specie su Pianura Padana e lungo il Tirreno. Locali e deboli piogge potrebbero interessare Liguria, Friuli, zone interne della Toscana e della Campania. Più asciutto altrove con schiarite lungo l’Adriatico. Nel pomeriggio pioviggini intermittenti potrebbero bagnare gran parte del Nord Italia ed in particolare Liguria, alte pianure e settori prealpini. Deboli piogge anche su Toscana, Umbria e Lazio. Condizioni meteo instabili anche in serata con pioviggini su gran parte del Nord e della Toscana, localmente anche di moderata intensità sulla Liguria di levante […]