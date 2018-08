METEO: condizioni perturbate al Nord Italia con temporali e nubifragi, temperature in calo.

METEO LIVE: temporali e locali nubifragi in arrivo, ecco dove, 31 agosto 2018 – Ultimo giorno di agosto e dell’estate che si congederà con maltempo anche intensi specie al Nord Italia. In queste prima ore di Venerdì 31 agosto acquazzoni e temporali interessano soprattutto il Nord-Ovest risultando localmente a carattere di nubifragio tra Piemonte e Lombardia. Temporale in atto anche su Milano e Bergamo. Nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno soprattutto sull’arco alpino dove troveremo le condizioni meteo più perturbate con temporali specie sui settori centro-orientali. Piogge sparse anche su Appennino settentrionale e pianure di Nord-Ovest. Instabilità in aumento anche nelle zone interne del Centro-Sud con qualche acquazzone specie su Toscana, Marche, Abruzzo, Basilicata e Calabria. Maltempo alla sera al Nord Italia con temporali e locali nubifragi su Piemonte, Lombardia e Triveneto […]