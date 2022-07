METEO – LIVE temporali in atto in ITALIA, fenomeni intensi ecco DOVE

Situazione meteo attuale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Ancora stabilità atmosferica in Italia, grazie alla presenza di una massa d’aria anticiclonica dominare sull’Italia ma che sta presentando i primi cedimenti. Già dalla giornata odierna infatti i temporali risulteranno più organizzati e diffusi sui settori Alpini ma anche sull’Appennino. Da domani calo termico e progressivo ingresso di aria perturbata che lambirà la nostra penisola apportando un peggioramento delle condizioni meteo. Entriamo nel dettaglio.

Temporali e maltempo quest’oggi

Come anticipato la giornata odierna sarà caratterizzata dai primi acquazzoni e temporali intensi, grazie alla maggiore instabilità in quota. I temporali quest’oggi saranno possibili sulle Alpi, specie sui settori di confine, ma anche sull’Appennino in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania. Le temperature sono previste in calo specie al nord, con massime che non oltrepasseranno i 32-33°C; lieve flessione anche al centro, anche se da domani il cambio di circolazione si percepirà ancora di più. Nella giornata di domani Giovedì l’affondo perturbato determinerà la formazione di una linea temporalesca organizzata.

Linea temporalesca organizzata in arrivo domani

Meteo domani – Per la giornata di domani i modelli sembrano concordi per il transito di un fronte freddo sull’Italia. Nelle ore pomeridiane non mancherà l’instabilità che potrebbe dare adito a fenomenologia in sconfinamento sulle zone di pianura. Poi un fronte freddo nelle ore serali dovrebbe discendere dalle Marche per spostarsi tra Toscana, Umbria, zone interne del Lazio, Abruzzo ed infine al sud Italia. Da non escludersi intensi temporali con grandine associata e forti raffiche lineari. Questo passaggio instabile determinerà un calo delle temperature più sensibile nella giornata di venerdì quando avremo massime diffusamente tra 32 e 28°C in Italia. Vediamo infine i fenomeni in atto in queste ore.

CONTINUA A LEGGERE.

Live temporali: ecco dove stanno colpendo

Come anticipato oggi i temporali risulteranno piuttosto intensi anche in Appennino: in queste ore un forte temporale sta interessando l’Appennino Genovese nei pressi di Ottone. Fenomeni intensi anche sull’Appennino Tosco-Emiliano in sconfinamento sull’alta Toscana, tra Pistoia, Massa, Prato e Firenze. Un intenso nucleo temporalesco sta scaricando ingenti quantità di pioggia nella zona di Umbertide. Prossime ore attesi fenomeni in Abruzzo e sul resto dell’Appenino centrale. Piogge in atto anche sulla provincia di Isernia e tra il Molise ed il Beneventano.

