METEO – LUGLIO al via con FINE del CALDO, TEMPERATURE in CALO e qualche disturbo; le ultimissime

Meteo Luglio al via con fine del caldo

Meteo – La stagione estiva entrerà nel vivo con l’avvio del mese di luglio, statisticamente il più stabile dell’Estate e con le medie di temperatura più elevate, specie in terza decade. Tuttavia, dopo un finale di giugno per certi aspetti rovente sull’Italia, con temperature da record all’estremo sud, il mese di luglio potrebbe far registrare un deciso calo delle temperature, rientrando in media su molte regioni italiane. Vediamo nel prosieguo dell’editoriale dapprima la tendenza per gli ultimi giorni del mese di giugno e poi le ultimissime proiezioni sul prossimo mese estivo.

Prossima settimana nuova fiammata africana

Meteo – Dopo un momentaneo calo delle temperature nel corso del weekend, una nuova bolla d’aria molto calda risalirà dal nord Africa verso il nostro Paese. Le temperature già da lunedì si porteranno al di sopra dei +35°C al sud, Isole Maggiori, Emilia e zone interne tirreniche; non si escludono punte di +36/+38°C. Sulla Sicilia si potranno ancora superare i +40°C sulle aree interne. Tra martedì e giovedì il caldo diverrà intenso al sud e sulla Sicilia, con le colonnine di mercurio che su Metaponto, Puglia, Calabria e Sicilia potranno portarsi a ridosso dei +40°C ; non si escludono picchi anche di +42/+44°C sull’Isola.

Fine del caldo i primi di luglio

Meteo – Il caldo intenso potrebbe avere i giorni contati. Secondo le ultime proiezioni modellistiche, la prossima ondata di caldo attesa per la fine di giugno potrebbe essere l’ultima di questa lunga serie; secondo il modello europeo ECMWF, le anomalie di geopotenziale a 500 hPa sono previste positive sul centro-nord Europa, favorendo l’ingresso di correnti più asciutte e meno calde sull’Italia proprio con l’avvio del nuovo mese. Tra il 2 ed il 4 luglio una breve parentesi instabile potrebbe coinvolgere il centro-sud Peninsulare, seguita da correnti più fresche che porranno definitivamente la parola fine all’ondata di caldo sull’Italia.

