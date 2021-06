METEO – Violento NUBIFRAGIO causa danni e ALLAGAMENTI al nord Italia: colpito il pordenonese, i dettagli

Temperature in calo ma nuova ondata di caldo da lunedì in Italia

Italia che si lascia alle spalle la prima vera ondata di caldo di stagione che era cominciata proprio in concomitanza con il solstizio d’estate, lunedì 21 giugno 2021. Nella giornata odierna ventilazione nordoccidentale ha fatto diminuire le temperature da nord a sud anche se i valori restano ancora molto alti tra Calabria e Sicilia. Meteo stabile, soleggiato e caldo tra le prossime ore e la giornata di domani quando le temperature saranno ancora relativamente godibili e con assenza di caldo rovente. Nel frattempo prosegue il periodo siccitoso, in particolare al centro-sud, migliore la situazione su parte del nord grazie anche alle piogge degli ultimi giorni. Proprio al nord non sono mancati fenomeni violenti come grandinate in Trentino ma fenomeni quasi estremi si sono avuti anche sull’alto Piemonte e in Veneto. Leggi anche: Vortice in mare, paura tra i bagnanti e un ferito, cosa è successo

Fenomeni violentissimi ma localizzati al nord

Non solo caldo intenso ma anche fenomeni violentissimi in alcune zone dell’estremo nord come accaduto nelle scorse ore. Al momento sono state l’alta Lombardia, il Piemonte, l’alto Veneto e il Friuli le zone più colpite dal maltempo. Moltissima l’energia in gioco vista l’elevato calore presente e un’insidiosa perturbazione che da giorni insiste tra Francia e parte del centro Europa. Fenomeni molto violenti nelle ultime ore si sono avuti soprattutto su Alpi e Prealpi orientali con grandinate e limitati disagi. Nella serata di ieri un violentissimo nubifragio ha colpito il Friuli, in particolare la zona di Pordenone con allagamenti e danni come vedremo di seguito. Leggi anche: Nuova fiammata africana al via da lunedì. Picchi oltre i 40 gradi

Nubifragio nel pordenonese

Tra la serata di ieri e la nottata odierna un’intensa linea temporalesca si è mossa tra Trentino e parte del Friuli, provocando grandinate e forti temporali con allagamenti. Particolarmente colpito il pordenonese con pioggia intensa e grandine, con raffiche fino a 50 chilometri orari. Tanto è bastato per cambiare il corso di una serata di fine giugno particolarmente afosa in una serata quasi autunnale con allagamenti a case, scantinati, alberi a terra, recinzioni abbattute e cassonetti trasportati via dall’acqua. Fuggi fuggi generale delle persone ancora in giro in piena serata e sorprese dal violento nubifragio. Il centralino dei vigili del fuoco è stato tartassato dalle telefonate per richiedere interventi urgenti a causa dei danni da vento e dalla fortissima pioggia come si legge su messaggeroveneto.gelocal.it. Leggi anche: Dal caldo ai violentissimi temporali, cambia tutto dopo metà della prossima settimana

CONTINUA A LEGGERE