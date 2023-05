Meteo – Maltempo Italia: ancora allerta della Protezione Civile per le prossime 24 ore su molte regioni, ecco dove

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Bacino del Mediterraneo ancora sotto l’azione di una vasta lacuna barica presente sull’Europa centro-meridionale, responsabile di condizioni meteo a tratti perturbate. Circolazione umida orientale, alimentata da una ciclogenesi in azione tra il Canale di Sicilia e lo Ionio meridionale, rinnoverà piogge e temporali anche intensi sulle due Isole Maggiori, settori ionici, Piemonte occidentale e nel corso del pomeriggio anche sui settori interni del medio-basso Tirreno. Vediamo il bollettino di vigilanza emesso dalla Protezione Civile per la giornata odierna.

Meteo domenica 21 maggio: bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale della Protezione Civile

Meteo Italia domenica 21 maggio atteso tempo ancora instabile ed a tratti perturbato, ecco il bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale emesso dalla Protezione Civile:

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e settentrionale, Sardegna orientale e meridionale, Sicilia e Calabria centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Piemonte, Sardegna, Sud peninsulare e su Molise, Lazio, Umbria, Toscana, Liguria e settori occidentali di Lombardia, Emilia-Romagna, Marche ed Abruzzo, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Piemonte, Sardegna, Toscana centro-meridionale, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in marcato aumento al Nord e localmente al Centro, in locale sensibile diminuzione sulla Sicilia.

Venti: forti con raffiche di burrasca orientali su Sicilia e Calabria, localmente su Sardegna e resto delle regioni meridionali, in attenuazione; tendenti a localmente forti nord-orientali su Nord-Est e Liguria.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione.

Allerta rossa, arancione e gialla per la giornata odierna ecco dove

Sulla base di quanto previsto per le prossime ore e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Domenica 21 maggio 2023 torna l’allerta rossa per parte dell’Emilia-Romagna ed in aggiunta sulla Sicilia Nordorientale in seguito anche alle condizioni preesistenti dopo le ultime recenti alluvioni.

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola

Lombardia: Bassa pianura orientale

Piemonte: Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Marche: Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Valdelsa-Valdera, Etruria, Fiora e Albegna

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Valdelsa-Valdera, Etruria, Fiora e Albegna

Valle d’Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

CONTINUA A LEGGERE​

Domenica meteo in miglioramento, ma non mancheranno ancora piogge e temporali

Meteo in parziale miglioramento per la giornata di domenica 21 maggio, ecco il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale della Protezione Civile per la giornata di domani:

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte occidentale e meridionale, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su settori meridionali di Toscana ed Umbria, Lazio e settori occidentali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento su pianura piemontese e sulla Sicilia.

Venti: localmente forti nord-orientali su zone ioniche di Calabria e Sicilia, in rapida attenuazione.

Mari: localmente molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, con moto ondoso in rapida attenuazione.

Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.