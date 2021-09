METEO – MALTEMPO ad oltranza, a spuntarla ancora PIOGGE e TEMPORALI: ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Verso un miglioramento in serata

Dopo un pomeriggio foriero di maltempo che ha interessato soprattutto le zone interne delle regioni centro-meridionali, in serata le condizioni meteo vireranno verso un miglioramento, con graduale e successiva cessazione dei fenomeni. Tuttavia, saranno ancora possibili dei rovesci residui (scopri dove). Questo contesto instabile è causato dalla persistenza di una circolazione depressionaria tra la Penisola balcanica e il Mar Jonio che porterà i suoi effetti sull’Italia anche per domani lunedì 6 settembre, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Domani ancora giornata di maltempo al sud

La situazione sinottica non subirà cambiamenti significativi, con un leggero spostamento verso sudest delle correnti più instabili: di conseguenza, ad essere interessato dal maltempo che si presenterà a carattere localizzato o al più sparso nella giornata di domani lunedì 6 settembre sarà solo il sud e in particolare il versante jonico. L’instabilità scoppierà ancora una volta principalmente nel pomeriggio, con fenomeni localmente anche molto intensi. Qualche rovescio potrebbe tuttavia interessare anche le Alpi Marittime, mentre altrove il tempo si manterrà più stabile e asciutto. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali di Basilicata e Puglia, sulla Calabria e sui settori orientali della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Basilicata e su Puglia centrale, Sicilia centrale, settori alpini centro-occidentali e sul Trentino, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: localmente forti nord-orientali sui settori ionici della Calabria centro-meridionale. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

