METEO – Maltempo, ALLERTA della Protezione Civile per domani: forti TEMPORALI su molte regioni italiane. Zone colpite

Piogge, temporali e purtroppo anche danni sono arrivati in parte del nord Italia ma tutto ciò era inevitabile vista l’energia elevatissima in gioco e purtroppo nel corso delle prossime ore andrà anche peggio in quanto l’Italia risulterà completamente tagliata in due da un punto di vista meteo. Infiltrazioni fresche legate a un piccolo cavo d’onda, apporteranno fortissimi temporali in parte del nord, soprattutto tra Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna ma successivamente anche altrove. Al contempo, aria ancora più calda affluirà al meridione dove le temperature arriveranno a toccare punte fino a 41-42 gradi. Gran caldo anche al centro Italia, soprattutto su Lazio, Marche e Abruzzo con punte fino a 38-40 gradi. Temporali pomeridiani potrebbero però interessare anche la Toscana e l’appennino umbro-marchigiano ma le temperature non scenderanno. Leggi anche: Allerta meteo, fortissimi temporali ma anche punte di oltre 40 gradi. Zone a rischio in Italia martedì 28 giugno 2022

Fine del gran caldo da mercoledì

Dopo il caldo, violentissimi nubifragi si sono abbattuti in parte del nord Italia, come Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige e, come detto, nelle prossime ore andrà peggio. Saranno da mettere in conto fenomeni molto violenti che purtroppo aiuteranno ben poco sul fronte della siccità a causa della durata limitata nel tempo e dell’eccessiva intensità. Al centro e al sud della penisola si avvertirà un lieve calo termico dalla giornata di mercoledì prima di una nuova accentuazione della calura da venerdì. Nel frattempo, occhio alla giornata di domani quando sarà in vigore anche l’allerta della Protezione Civile: forti temporali in moltissime regioni come di seguito riportato. Leggi anche: Super fiammata africana nelle prossime ore al sud Italia, attese punte di 42-43 gradi. I dettagli

Allerta della Protezione Civile per domani

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola. Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente. Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica. Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura. Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Lunigiana, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia. Meteo, tra temporali e caldo in netto aumento con punte fino a 38 gradi

Allerta meteo della Protezione Civile, attenzione a queste zone

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento. Valle d’Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes. Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento. Valle d’Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

