Meteo – Maltempo anche intenso con neve a bassa quota in arrivo: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo in serata sull’Italia

Dopo una prima metà di giornata comunque tendenzialmente instabile sulla nostra Penisola, dovuto all’approfondimento di un vortice depressionario sul Mediterraneo occidentale che ha portato isolati rovesci su basso versante tirrenico e Sardegna, nelle prossime ore le condizioni meteo sono attese in ulteriore peggioramento a causa dell’avvicinarsi della predetta bassa pressione, con maltempo in estensione (scopri dove). Le temperature, in questo contesto, si manterranno simil-invernali al nord, decisamente più miti al centro-sud.

Domani maltempo a tratti anche intenso

Nella giornata di domani mercoledì 1° marzo il vortice depressionario si muoverà verso nordest posizionandosi sul Mar Tirreno centrale e portando maltempo anche piuttosto diffuso da nord a sud, localmente anche intenso soprattutto sul versante tirrenico. Neve a quote anche molto basse è attesa in Emilia (fin sui 200/400 metri), più alta altrove fino a raggiungere i 900/1.200 metri dell’Appennino centrale. Le temperature risulteranno inoltre mediamente in calo sullo stivale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse su Piemonte sud-occidentale, Emilia-Romagna centro-orientale, Marche, settori appenninici di Toscana ed Umbria e anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio orientale e meridionale, Abruzzo settentrionale, Puglia meridionale e Sardegna centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, specie su Romagna, Marche ed Abruzzo settentrionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Nevicate: al di sopra dei 300-500 m, su Piemonte meridionale, entroterra ligure ed Appennino emiliano-romagnolo, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 700-900 m sulle aree alpine orientali, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 900-1100 m, sui settori appenninici centrali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione sulle due isole maggiori; massime in locale sensibile diminuzione sulle regioni tirreniche peninsulari. Venti: forti, con rinforzi fino a burrasca, a prevalente componente nord-orientale sui settori costieri di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche e su Liguria, Toscana, settori settentrionali di Umbria e Lazio e sulla Sardegna specie settori meridionali; localmente forti meridionali su Sicilia, Puglia e restanti zone ioniche. Mari: agitati il Mare ed il Canale di Sardegna; da molto mosso ad agitato il Mar Ligure; generalmente molto mossi i restanti bacini.

