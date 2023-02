Meteo – Vortice depressionario in avvicinamento, peggioramento nelle prossime ore in Italia, ecco dove

Tempo instabile sulla nostra Penisola

Immagini satellitari e radar meteorologico alla mano le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano in queste ore mediamente instabili a causa dello scorrimento di correnti più umide e perturbate che hanno portato alla formazione di un profondo vortice depressionario sul Mediterraneo centro-occidentale. Prosegue pertanto la fase di maltempo iniziata da qualche giorno sul nostro Paese e dovuta all’assenza dell’Anticiclone.

Temperature rimangono miti sullo stivale

Al netto di condizioni meteo mediamente perturbate sulla nostra Penisola, con isolati o sparsi rovesci in azione in Sardegna e basso versante tirrenico, va detto che le temperature risultano generalmente miti al centro-sud, sintomo che la primavera ormai si sta risvegliando. Diversa è la situazione al nord dove il clima rimane più verosimilmente invernale e dove negli scorsi giorni la neve ha raggiunto anche quote pianeggianti. Nelle prossime ore la traslazione del minimo depressionario porterà un peggioramento ulteriore sullo stivale, come vedremo nel presente editoriale.

Vortice depressionario verso sudest nelle prossime ore

Il suddetto vortice depressionario attualmente posizionato sul Mediterraneo occidentale, nelle prossime ore traslerà verso sudest determinando un peggioramento ulteriore sulla nostra Penisola: stando infatti a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo, il maltempo si estenderà anche su altri settori dello stivale e inoltre risulterà meglio organizzato rispetto a quanto si osserva in queste ore con fenomeni più diffusi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

