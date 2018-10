Meteo Italia: perturbazione di stampo autunnale alle porte, in arrivo maltempo con temporali e locali nubifragi. Neve sulle Alpi a quote medio alte.



METEO: maltempo in arrivo in ITALIA, attesi temporali forti e locali nubifragi – 26 ottobre 2018 – Condizioni meteo in peggioramento in Italia nelle prossime ore, con l’arrivo di una vasta e intensa perturbazione di stampo finalmente autunnale. Le ultime uscite dei principali modelli meteo confermano un weekend all’insegna del maltempo per l’Italia, con piogge e temporali che potranno localmente assumere carattere di nubifragio. Non solo, perché la neve tornerà a cadere specie sulle Alpi a quote medio alte. Le regioni che più dovrebbero risentire di tale peggioramento meteo sono quelle del Nord Italia come quelle tirreniche ma non mancheranno piogge sparse e acquazzoni intensi anche al Sud e sull’Adriatico. Anche per gli ultimi giorni di ottobre e poi per inizio novembre la situazione meteo non dovrebbe cambiare, con l’Italia sempre alle prese con il maltempo: piogge e temporali potrebbero interessare tutta la nostra Penisola con anche nevicate sui rilievi specie alpini. L’incertezza rimane però sempre elevata e dunque è ancora impossibile stilare una previsione meteo dettagliata per quello che riguarda l’Italia durante la prossima settimana. […]