METEO – MALTEMPO autunnale in arrivo con PIOGGE, TEMPORALI e rischio di NUBIFRAGI su alcune regioni. Ecco dove

Condizioni meteo attuali

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale in espansione sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo andrà a garantire nella giornata odierna condizioni meteo stabili su tutta l’Italia, con cieli soleggiati da Nord a Sud. Qualche disturbo nuvoloso nella seconda parte di giornata sulle regioni settentrionali, ma senza conseguenze.

Temperature in aumento, si torna su valori estivi

La presenza di una circolazione depressionaria ad ovest del Portogallo richiama aria calda africana verso il Mediterraneo. Nel corso dei prossimi giorni questa andrà ad interessare la Penisola Italiana, portando un aumento termico con valori sopra la media anche di 6-8 gradi soprattutto al Centro-Sud. Le massime torneranno infatti a raggiungere i 35°C al Sud e sulle Isole Maggiori, con punte anche superiori e valori comunque intorno ai 30°C o leggermente superiori anche al Centro e in Pianura Padana.

Acquazzoni e temporali in arrivo a partire da domani

Evoluzione sinottica per i prossimi giorni che vede il promontorio anticiclonico muoversi verso levante, con la circolazione depressionaria che inizia a spostarsi sulla Penisola Iberica ed un’altra depressione in approfondimento sul Mar Baltico. Questo va ad attivare un flusso di correnti umidi e instabili dai quadranti occidentali che nella giornata di domani porteranno piogge e temporali al Nord, con il Piemonte e la Pianura Padana che potrebbero però rimanere in ombra delle Alpi occidentali e dell’Appennino settentrionale. Tra giovedì e venerdì, l’abbassamento del flusso umido porterà il maltempo sulle regioni centrali e parte del Sud, con fenomeni molto intensi sul versante tirrenico. Non si escludono infatti fenomeni a carattere di nubifragio tra Toscana, Umbria e Lazio nella giornata di giovedì e soprattutto nella giornata di venerdì tra Lazio e Campania. Al Nord invece le condizioni meteo tenderanno a migliorare, ma la fase stabile sarà molto breve, come vedremo di seguito.

Fronte freddo e ritorno della neve nel weekend?

Come appena detto, nella seconda parte della settimana una circolazione depressionaria dovrebbe approfondirsi sul Mar Baltico. Un fronte freddo ad essa associato dovrebbe transitare sul Mediterraneo centrale a partire dalla giornata di sabato, portando maltempo su gran parte dell’Italia, con fenomeni più intensi specie al Nord-Est, Emilia Romagna e medio versante adriatico. Fronte freddo che porterà anche un calo delle temperature, con le prime nevicate in montagna: imbiancate sulle Alpi fino a quote di media montagna, con fenomeni anche fin sotto i 1500 metri sui settori di confine. Neve possibile anche in Appennino settentrionale, specie sui versanti Adriatici. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

