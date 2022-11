Meteo – Maltempo autunnale in arrivo sull’Italia con l’apertura della porta atlantica. Ecco quando

Piogge e temporali verso il Nord-Est e parte del Centro

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri un flusso di correnti umide ha portato piogge sparse soprattutto sulle regioni di Nord-Ovest. Oggi, con la saccatura in transito sull’Europa centrale e allungata fino al Mediterraneo occidentale, le precipitazioni dovrebbero interessare soprattutto la fascia da sud-ovest verso nord-est che dalla Toscana arriva al Triveneto, con possibili temporali anche intensi su coste toscane e Friuli Venezia Giulia.

Robusto anticiclone sull’Europa centrale

Dopo il transito della saccatura, sull’Europa centrale andrà a rinforzarsi un vasto e robusto anticiclone con massimi al suolo fino a 1035 hPa e geopotenziali quasi di stampo estivo. Questo porterà tempo stabile su gran parte dell’Europa ed anche clima mite grazie alla risalita di aria più calda che porterà le temperature anche oltre 10 gradi sopra la media, specie sui settori centro-settentrionali del continente. Discorso ben diverso invece per il bacino del Mediterraneo.

Goccia fredda nel weekend in risalita sull’Italia

Nella giornata di Sabato una goccia fredda dovrebbe raggiungere il Sud Italia e poi risalire lungo la Penisola Italiana nella giornata di domenica. Questo porterà un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia ed anche un generale calo termico, con piogge e temporali che andranno ad interessare soprattutto il Sud e il medio versante adriatico, con locali piogge anche sulle coste tirreniche. Temperature in generale calo, con neve in Appennino fin verso i 1700-1800 metri ed anche fin verso i 1200-1400 metri sulle Alpi entro la notte su lunedì. Ma vediamo di seguito cosa potremmo aspettarci per la prossima settimana.

Apertura della porta atlantica con maltempo invernale verso l’Italia?

I principali modelli fisico matematici mostrano per l’inizio della prossima settimana la goccia fredda in risalita verso l’Europa centro-occidentale, la quale verrebbe agganciata da una vasta e profonda circolazione depressionaria presente in Atlantico. L’alta pressione presente sul cuore dell’Europa dovrebbe spostare i suoi massimi sulla Scandinavia, con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Flusso atlantico che potrà cosi raggiungere l’Europa centrale, con una saccatura depressionaria che potrebbe affondare anche sul Mediterraneo, portando un peggioramento meteo di stampo autunnale sull’Italia verso metà della prossima settimana, con piogge intense e diffuse, specie al Centro-Nord. Temperature che si porterebbero su valori in linea co le medie del periodo o anche leggermente sopra media. Trattandosi di una tendenza, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito internet.

