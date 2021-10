METEO – Maltempo con PIOGGE ALLUVIONALI colpisce il nord-est della Cina: almeno 28 vittime e dispersi. I dettagli

Situazione meteo, irruzione fredda a breve sull’Italia

La situazione in Italia non cambia e ormai da oltre una settimana la nostra penisola è sotto l'influenza di correnti molto fredde nordorientali che oltre ad aver apportato un drastico calo delle temperature, hanno portato forti piogge in alcune regioni con accumuli consistenti soprattutto tra basse Marche, Abruzzo orientale, Molise, Puglia settentrionale e Calabria settentrionale. Situazione migliore al nord e lungo il Tirreno mentre il tempo resterà instabile ancora per 24 ore sul versante Adriatico centro meridionale e soprattutto al sud della penisola. Proprio tra questa notte e la mattinata di domani è attesa un'altra irruzione fredda che colpirà le stesse zone con piogge e neve in montagna. Spostiamoci ora all'estero e parliamo delle inondazioni che in questi ultimi giorni stanno colpendo parte della Cina.

Piogge alluvionali, almeno 28 morti in Ebei e Shanxi, Cina

Terribile quanto si è verificato nel corso degli ultimi giorni nel nord-est della Cina, non distante dalla città di Pechino. Stando a quanto riportato da ansa.it, sono almeno 28 le vittime registrate finora nel nord della Cina a causa di piogge alluvionali e inondazioni, particolarmente pesanti nella provincia di Hebei e Shanxi. Moltissimi anche gli incidenti stradali legati al maltempo; le autorità cinesi hanno confermato 13 morti tra i 51 passeggeri di un autobus finito nel fiume Hutuo, nella contea di Pingshan (Hebei). Almeno 37 persone soccorse e portate in ospedale, rimaste ferite. Il tutto è stato dovuto a piogge eccezionali che nel giro di qualche giorno hanno triplicato la media mensile in queste zone della Cina nord-orientale. Secondo quanto riferito dai funzionari locali la regione, che produce un terzo del carbone cinese, ha dovuto chiudere quasi un centinaio di miniere proprio a causa delle avverse condizioni meteo.

Maxi evacuazioni e migliaia di edifici danneggiati

Nel corso di una conferenza stampa, Wang Qirui, funzionario locale per la gestione delle emergenze, ha riferito che i danni di questa ondata di maltempo eccezionale sono incalcolabili e che almeno 19.000 edifici sono stati distrutti, mentre altri 18.000 sono classificabili come "gravemente danneggiati". Sono invece 120.000 gli evacuati d'emergenza. Una situazione critica e servirà ancora molto tempo per tornare alla normalità. Spostiamoci ora in America meridionale, in Brasile, dove anche in questo caso si contano vittime ma dopo il passaggio di una violenta tempesta di sabbia.

