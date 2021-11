METEO – MALTEMPO con PIOGGE in arrivo in ITALIA: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

In serata maltempo in estensione su alcuni settori italiani

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno ancora perturbate in serata, dopo che la gran parte della giornata è stata contrassegnata dal maltempo, con i rovesci che hanno interessato diversi settori dello stivale. Piogge stanno infatti tutt’ora interessando in maniera sparsa o isolata il Molise e l’alta Puglia, con occasionali rovesci attesi anche sui settori costieri della Campania e della Sardegna orientale.

Piogge in arrivo anche per domani

Insiste una circolazione depressionaria anche per la giornata di domani mercoledì 24 novembre sull’Italia, con rovesci che, a partire dalla mattinata, si azioneranno in maniera isolata o al più sparsa sulla Sicilia (in particolar modo sulle zone interne). I fenomeni saranno mediamente moderati e solo localmente intensi. Instabilità in successiva estensione sul medio versante tirrenico con isolati piovaschi sul settori costieri. Ulteriore peggioramento in arrivo sulla Sardegna nella seconda parte di serata con piogge e possibili temporali localmente anche intensi. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui versanti occidentali e nord-orientali; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, dalla sera su settori costieri di Toscana meridionale, Lazio e Campania settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile diminuzione sulle regioni settentrionali. Venti: forti settentrionali sulla Liguria; localmente forti a prevalente componente nord-orientale su Appennino emiliano, Toscana, Lazio settentrionale e Sardegna orientale, in rapida attenuazione. Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna ed il Tirreno centrale; tendente a molto mosso lo Ionio settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

