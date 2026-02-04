Meteo – Maltempo e neve in arrivo in Italia anche nelle prossime ore: ecco i dettagli

Maltempo in azione da nord a sud
Nella giornata odierna il passaggio di una perturbazione di origine polare marittima alimenta la ormai inarrestabile fase di maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e occasionali temporali che si estendono in maniera sparsa o a tratti diffusa da nord a sud. I fenomeni, localmente, risultano anche intensi, con temperature che, in questo contesto, non subiscono nel complesso variazioni significative rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Allerta meteo della Protezione Civile
Il quadro meteorologico era stato già correttamente inquadrato non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento della Protezione Civile che, non a caso, aveva già ieri diffuso un’allerta valida per oggi. La neve, peraltro, è scesa fino a quote relativamente basse, raggiungendo anche localmente i 200/400 metri al nord, in particolare nelle aree al confine tra Liguria, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.
Prossime ore con miglioramento al nordovest
Nel corso delle prossime ore il fronte di maltempo si sposterà verso oriente, determinando in primis un miglioramento relativo delle condizioni meteo sulle regioni nordoccidentali, con qualche piovasco residuale plausibile tra Emilia Romagna e Lombardia stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tuttavia, l’instabilità continuerà a coinvolgere in maniera sparsa diversi settori dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Maltempo al nordest, con neve a quote medie, e sul medio-basso versante tirrenico
Le condizioni meteo si confermeranno mediamente perturbate sulle regioni nordorientali, dove la neve cadrà finanche quote medie in particolare a ridosso del settore alpino e subalpino, con piogge e rovesci sparsi lungo il medio-basso versante tirrenico. Non esclusi occasionali sconfinamenti verso il versante adriatico dove, in linea di massima, il tempo rimarrà comunque più asciutto. Le temperature, in questo contesto, potrebbero subire mediamente un primo lieve abbassamento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.