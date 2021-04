METEO: MALTEMPO entro il prossimo WEEKEND al centro-sud ITALIA, le previsioni

Meteo Italia, temperature sotto la media

Attraversiamo una fase fredda in Italia con le temperature scese sotto la media di riferimento di Aprile in queste ultime ore a causa dell’arrivo di correnti settentrionali di matrice artica. Clima freddo e nevicate tardive fino a quote basse, fiocchi fino a quote collinari sul nord-est, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e lungo le regioni meridionali peninsulari. Temperature sotto la media specie sulle Alpi e regioni adriatiche. Torna il pericolo gelate tardive nel corso delle prossime ore notturne ed al primo mattino.

Previsioni meteo oggi e prossimi giorni

Quella odierna sarà tuttavia una giornata prevalentemente stabile in Italia con cieli poco o irregolarmente nuvolosi fin dalle prime ore del mattino. Da segnalare soltanto qualche pioggia o nevicata in Romagna e lungo le regioni centro-meridionali peninsulari. Temperature sotto la media di Aprile anche di 6-8°c. Nei prossimi giorni poi un nuovo impulso di maltempo colpirà ancora gran parte dell’Italia, questa volta sarà il nord più ai margini della perturbazione mentre il sud verrà colpito in pieno.

Perturbazione in arrivo nei prossimi giorni

Ancora maltempo in vista nei prossimi giorni con le regioni meridionali questa volta più a rischio temporali o nubifragi. Una perturbazione di matrice africana si dirigerà verso est e colpirà in pieno il meridione tra la giornata di Venerdì e l’inizio della prossima settimana con più di un impulso di maltempo. La Sicilia, la Sardegna, la Calabria e la Campania saranno le regioni a maggior rischio nubifragi nel corso del weekend, poi le piogge si estenderanno anche alle restanti regioni meridionali ed al centro Italia.