METEO – Violento MALTEMPO si abbatte sul Veneto, diversi DISAGI e TRAFFICO in TILT nel padovano; ecco i dettagli

Maltempo protagonista in Italia

Ormai da diversi giorni il maltempo è tornato ad essere protagonista assoluto dello scenario meteorologico del Mediterraneo e del nostro Paese, a causa di un affondo di stampo nordatlantico che ha innescato una ciclogenesi tirrenica responsabile di condizioni di diffusa instabilità specie nella giornata di ieri. Le temperature risultano in calo al centro-nord a causa dell’ingresso di aria più fredda, mentre in gran parte del sud è ancora attivo un richiamo mite con temperature in aumento.

Piogge e rovesci sul nordest e localmente al centro-sud

La persistente presenza di flussi instabili all’interno del bacino del Mediterraneo centrale determinano condizioni meteo tendenzialmente instabili, nonostante il maltempo non presenti comunque carattere diffuso. E’ per questo che nella giornata odierna i rovesci hanno interessato prevalentemente la Romagna e il nordest e, in maniera locale o al più sparsa, le regioni centrali grazie allo sviluppo convettivo di alcuni temporali. Isolata instabilità anche in parte del sud peninsulare, con fenomeni grandinigeni associati. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Violento maltempo ha colpito il nordest, disagi in Friuli e in Veneto

Condizioni di maltempo più intenso si sono registrate soprattutto sulle regioni nordorientali, laddove si concentrano i disagi maggiori: infatti, dopo che i nubifragi hanno costretto alla chiusura di alcuni guadi in Friuli Venezia Giulia, è stata la volta del Veneto. In particolare tra la nottata e la mattinata odierna fenomeni anche violenti hanno interessato soprattutto il padovano, dove diversi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco, come vedremo nel prossimo paragrafo.