METEO – MALTEMPO in arrivo su alcune regioni con PIOGGE, TEMPORALI e locali NUBIFRAGI. Vediamo dove e quando

Nel corso dei prossimi giorni il promontorio anticiclonico si porterà sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, mentre la saccatura depressionaria va ad erodere il suo bordo orientale e riuscirà cosi a penetrare sul Mediterraneo occidentale. Sulla Penisola Italiana avremo cosi una intensificazione delle correnti umide e instabili dai quadranti sud-occidentali , le quali porteranno molte nubi in transito ed anche delle piogge. Andiamo quindi a vedere in che modo e dove colpirà l’andata di maltempo.

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Promontorio anticiclonico che continua la rimonta sul Mediterraneo e nella giornata odierna risulta in estensione verso la Penisola Italiana. Questo porterà tempo stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia e temperature in aumento specie al Centro-Nord, con massime anche superiori ai 30°C. Delle correnti instabili sud-occidentali iniziano però ad interessare il Nord-Ovest , con piogge su Alpi e Liguria.

Forte maltempo in arrivo a partire dal settentrione

Tra la giornata odierna e quella di domani i flussi instabili porteranno piogge solo sulle regioni di Nord-Ovest e sull’arco alpino, mentre il resto dell’Italia risulterà ancora asciutto con molta nuvolosità in transito. Ma a partire da metà settimana le condizioni meteo si faranno sempre più instabili. Nella giornata di giovedì avremo piogge diffuse e intense, con rovesci e temporali, su tutte le regioni settentrionali, fino ad interessare anche la Toscana e parzialmente anche Umbria e Marche. Nelle ore serali sulla Lombardia i fenomeni potranno risultare molto intensi e potranno assumere carattere di nubifragio specie tra Varesotto e Comasco. A partire dalle ore notturne e nel corso della giornata di venerdì fenomeni in estensione anche a tutte le regioni centrali. Durante la notte tra venerdì e sabato, stando sempre agli ultimi aggiorni di GFS, fenomeni molto intensi sono previsti su Lazio e Toscana, con temporali anche di forte intensità. Anche il modello matematico europeo ECMWF mostra piogge intense su Lazio e Toscana, fino a quasi 60 mm di pioggia, anticipandole però alla notte tra giovedì e venerdì. Al di là delle tempistiche che sono ancora incerte a causa della distanza temporale, l’arrivo di forte maltempo al Centro-Nord sembra oramai quasi certo. Per ulteriori dettagli vi invitiamo quindi a seguire i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.