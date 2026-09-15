Meteo – Maltempo in azione su parte del Paese con piogge e possibili temporali in arrivo anche nelle prossime ore

Tempo stabile e asciutto in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono stabili e asciutte in netta prevalenza grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Una circolazione depressionaria si è attivata tuttavia sulle aree più meridionali, dove si attivano rovesci e occasionali temporali soprattutto lungo il versante jonico della Sicilia e della Calabria, con temperature che, in Italia, si attestano mediamente intorno alla media di riferimento se non addirittura leggermente oltre.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale a disposizione nella giornata di ieri aveva già indotto la Protezione Civile ad emettere un’allerta meteo valida per oggi per alcuni settori, con il maltempo che, per l’appunto, non si è fatto attendere, rispettando quello che erano le previsioni. Il clima, tuttavia, in generale sul nostro Paese, risulta tipicamente tardo-estivo, con valori in alcuni casi anche leggermente oltre la media di riferimento.

Maltempo in azione su parte dello stivale per le prossime ore

Una parte del nostro Paese rimane soggetta al maltempo nel corso delle prossime ore in Italia, a causa di una persistente circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Rovesci e possibili temporali saranno pertanto ancora possibili lungo il versante jonico, specie quello calabrese e siciliano, con condizioni meteo nettamente migliori sulle regioni centro-settentrionali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Stabilità e bel tempo al centro-nord

Condizioni meteo di stabilità e bel tempo avvolgeranno invece le regioni centro-settentrionali, con cieli che risulteranno pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, confermeranno una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo in media o leggermente oltre la stessa in praticamente l’intero Paese.

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