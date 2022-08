METEO – Maltempo in Italia, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile: forti TEMPORALI al nord Italia, zone colpite

Fine del caldo intenso al centronord, arrivano i temporali

Il tempo è peggiorato nel corso delle ultime ore su Alpi, Prealpi e pianure a nord del Po dove sono in atto temporali anche di forte intensità. Situazione difficile in Trentino a causa di un alluvione lampo che ha colpito la zona di Valdaora con colata di fango ed evacuazioni immediate. La fase di massimo maltempo al nord si vivrà tra le prossime ore e la giornata di domani. Sempre nella giornata di domani, domenica 7 agosto 2022, i primi forti temporali si faranno strada anche al centro Italia e interesseranno soprattutto le zone interne della Toscana del Lazio e l’appenino umbro-marchigiano. Di seguito riportiamo l’allerta meteo della Protezione Civile valida proprio per domani. Leggi anche: Alluvione lampo al nord Italia, zone colpite

Allerta meteo della Protezione Civile

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola. Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura. occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica. Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura. Leggi anche: Settimana di ferragosto con caldo nella norma e frequenti temporali?

Allerta meteo della Protezione Civile (parte due)

Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Lunigiana. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento. Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Lunigiana. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento. Valle d’Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes. Leggi anche: Ondata di caldo record in Europa, ecco le zone maggiormente colpite

Ondata di caldo al termine, arrivano i temporali

Nel corso delle prossime ore i disturbi pomeridiani saranno in aumento e i temporali guadagneranno strada in tutto il settentrione arrivando anche sulle pianure e sulle coste. Nel corso della giornata di domani, instabilità pomeridiana interesserà anche il centro Italia, segnatamente le zone interne dove i fenomeni potrebbero essere di forte intensità.

