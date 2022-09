METEO – MALTEMPO in ITALIA, transita un fronte freddo portando PIOGGE, TEMPORALI, VENTI di BURRASCA e NEVE sulle Alpi

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sull’Europa caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio esteso dal vicino Atlantico sin verso Irlanda e sud del’Islanda, determinando la discesa di una vasta saccatura dalla scandinavia sin verso il centro Europa. L’aria fredda di estrazione polare lambisce anche il Mediterraneo centrale, favorendo la genesi di un minimo barico a ridosso del mar Ligure in successivo trasferimento verso il versante Adriatico e Balcani. Meteo in nuovo peggioramento quindi sull’Italia, con rischio fenomeni intensi nelle prossime ore, ma già da domani si registrerà un deciso miglioramento.

Fronte freddo al centro-nord, temporali, crollo termico e neve sulle Alpi

Un fronte freddo, collegato alla vasta saccatura scandinava, transiterà sulle regioni centro-settentrionali nelle prossime ore, portando un calo termico ed ancora condizioni di maltempo. Mattinata caratterizzata da piogge e temporali al Nordest, Liguria e localmente anche Lombardia con fenomeni diffusi e localmente di forte intensità, specie tra Emilia, Veneto, Friuli e Lombardia orientale. Consulta l’allerta meteo della Protezione Civile. Neve sulle Alpi dai 1600-1800 metri. Piemonte e Valle d’Aosta rimarranno invece risparmiate dal peggioramento. Acquazzoni e temporali nel corso del mattino attesi anche tra Toscana, Umbria e Marche, seppur meno intensi e più irregolari; qualche goccia di pioggia non è esclusa sui settori interni del Lazio. Il fronte freddo scivolerà rapidamente verso sudest, determinando un miglioramento del tempo già nel corso del pomeriggio sulle regioni settentrionali: residui fenomeni nelle prime ore del pomeriggio potranno ancora attardarsi tra Romagna, Lombardia orientale, Veneto e Friuli, ma in rapido assorbimento. Fiocchi di neve sui settori alpini di confine, dai 1500-1700 metri e sull’Appennino Emiliano-Romagnolo, dai 1800-1900 metri. Fronte freddo in transito sul centro Italia, specie tra Toscana, Umbria e Marche, con piogge e temporali in parziale estensione anche alle zone interne di Lazio ed Abruzzo. Diffuso miglioramento serale con ampie schiarite al centro-nord.

Maltempo anche all’estremo sud, ma per umide e miti correnti meridionali

Focus sud Italia – Maltempo atteso anche su parte del sud Italia, specie nella prima parte di giornata. Un flusso mite ed umido da sud-ovest, transita sulle regioni meridionali portando un peggioramento del tempo. Al mattino avremo infatti piogge e temporali che dal Cilento e Calabria tirrenica si estenderanno anche a Basilicata e Puglia centro-meridionale. Attesi fenomeni localmente intensi. Piogge in arrivo anche sui settori ionici, mentre acquazzoni irregolari transiteranno sulla Sicilia. Asciutto, ma con nubi di passaggio, su Sardegna e tra Molise e Campania. Nel corso del pomeriggio meteo in generale miglioramento, salvo residui fenomeni su Salento, Metaponto e Calabria.

Forti venti e crollo termico

Non solo piogge, temporali e prima neve di stagione sulle Alpi, ma nelle prossime ore sono attesi anche forti venti settentrionali. In particolare forti raffiche di Grecale e Bora sono attese sulle regioni centro-settentrionali con punte anche di 80-100 km/h sulle coste del medio-alto Adriatico, Umbria e Toscana. Venti sostenuti anche al sud, dapprima da Libeccio ed in successiva rotazione da nord nel corso del pomeriggio-sera, con raffiche superiori agli 80 km/h lungo l’Appennino e coste adriatiche. Temperature in brusco calo su tutto il Paese, portandosi al di sotto delle medie del periodo anche di 6/8°C specie in montagna e lungo il versante Adriatico.

