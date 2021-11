METEO – Altro IMPULSO di MALTEMPO in ITALIA con ACQUAZZONI e TEMPORALI anche intensi nelle PROSSIME ORE

Anche il weekend parte con il maltempo

Una prolungata assenza di un campo di Alta pressione in elevazione sul Mediterraneo determina un dominio delle correnti perturbate che agiscono indisturbate ormai da giorni se non da settimane nel Mediterraneo stesso, provocando condizioni di frequente maltempo (talvolta anche intenso da cui sono scaturite delle criticità soprattutto in Sicilia) che hanno interessato nell’ultimo periodo principalmente le regioni centro-meridionali. Da questo punto di vista, una novità c’è nella giornata odierna: l’interessamento anche del nord.

Maltempo torna ad interessare (anche) il nord Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo dunque tornano a peggiorare anche sulle regioni settentrionali del Paese a causa di un nuovo impulso di maltempo che va a rinvigorire peraltro anche il vortice depressionario precedentemente esistente, responsabile delle piogge e i temporali di questa settimana e che stava ormai indebolendosi. Piogge e temporali tornano quindi a colpire il settentrione, in un contesto che si mantiene comunque perturbato anche in alcuni settori del centro-sud.

Clima rimane piuttosto mite al centro-sud, calo termico al nord

Nonostante un quadro meteorologico generalmente perturbato, il clima si mantiene piuttosto mite quanto almeno alle regioni centro-meridionali. Il settentrione invece risente di correnti più fresche di cui si fa portatore il suddetto nuovo impulso di maltempo, con un calo delle temperature che sta favorendo il ritorno della neve sulle Alpi. Ed in effetti oltre alle piogge, nelle prossime ore sono attese anche nevicate, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

