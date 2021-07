METEO – Ondata di FORTE MALTEMPO colpisce la PUGLIA, TROMBA d’ARIA su CERIGNOLA; il video

Meteo temporalesco sull’Italia

Meteo – L’Italia è in balia di una goccia fredda, che nei giorni scorsi ha causato piogge alluvionali e purtroppo anche delle vittime in Europa. L’aria fredda che alimenta la circolazione ciclonica ha determinato un brusco stop all’Estate. Piogge e temporali che si alternano a momentanee pause asciutte non solo al nord, ma anche sul sud Italia. Ed è proprio dalla Puglia che nella giornata di ieri sono giunte numerose segnalazioni di una tromba d’aria che ha interessato la località di Cerignola, nel foggiano.

Oggi rischio forti temporali

Meteo – La circolazione depressionaria in azione tra i Balcani ed il nostro Paese, causerà ancora piogge e temporali nelle prossime ore su molte regioni italiane. I fenomeni potranno assumere carattere di forte intensità ed accompagnati da grandine e colpi di vento; tra le regioni a maggior rischio fenomeni intensi c’è la Campania, la Puglia, il Molise, la Basilicata e l’Abruzzo. Sul resto d’Italia molte nubi transiteranno nelle prossime ore, con qualche pioggia tra Lazio, Umbria e localmente lungo le coste dell’alto Adriatico.

Maltempo atteso in Puglia

Meteo – Come anticipato, tra le regioni a rischio forti temporali nelle prossime ore c’è anche la Puglia. L’aria fredda presente in quota ed il riscaldamento diurno avvenuto nei bassi strati nel corso del mattino, stanno favorendo lo sviluppo di nubi cumuliformi su gran parte della regione. I primi temporali sono già in atto sulle Murge e lungo i Monti Dauni. Nel corso del pomeriggio i temporali raggiungeranno anche le aree di pianura e localmente i settori costieri; i fenomeni potranno risultare di forte intensità nel barese, brindisino e nel foggiano, quest’ultimo colpito già ieri da una tromba d’aria. Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli, grazie anche ad un contributo video.

