METEO – MALTEMPO insiste sull’ITALIA con PIOGGE e TEMPORALI, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Instabilità sparsa da nord a sud questa sera

L’affondo di una forte perturbazione di natura atlantica ha determinato tra ieri e oggi una violenta ondata di maltempo che ha investito tutta Italia da nord a sud. I fenomeni talvolta estremi hanno provocato diversi danni e disagi in special modo in Liguria nella giornata di ieri. Tuttavia, in nottata una linea temporalesca è scesa ad interessare i settori centrali, specie tirrenici, per poi traslare ulteriormente verso meridione nel pomeriggio, con l’instabilità centrata soprattutto in Sicilia, dove si sono avuti i fenomeni più intensi. Questa sera, il maltempo continuerà ad interessare diverse aree italiane, in maniera sparsa da nord a sud.

Maltempo in arrivo per domani

Un ulteriore affondo della suddetta perturbazione causerà un nuovo impulso perturbato sulla nostra Penisola per domani mercoledì 6 ottobre, con la prima metà di giornata che vedrà il maltempo protagonista sulle regioni centro-settentrionali (ad esclusione del nordovest) e basso versante tirrenico. Piogge e temporali localmente anche intensi sferzeranno su questi settori. Mentre sulle zone centrali migliorerà dal pomeriggio (eccezion fatta per le Marche dove insisteranno isolati rovesci), il maltempo continuerà ad intermittenza ad interessare l’Emilia-Romagna e il basso versante tirrenico con fenomeni localmente anche intensi fino a sera. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia centro-meridionali, Emilia Romagna centro-orientale, Marche settentrionali, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Lombardia e Triveneto ed Emilia-Romagna, Piemonte sud-orientale, Liguria orientale, restanti regioni centrali peninsulari e sul resto del Sud, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sul Nord, su Marche e aree interne del Centro, Sicilia e Calabria, settori tirrenici di Basilicata e Campania e sulla Puglia meridionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione al Centro-Nord, specie sui settori orientali. Venti: forti con rinforzi di burrasca dal pomeriggio dai quadranti occidentali su Sardegna e su coste di Toscana e Lazio; tendenti dal pomeriggio a forti o di burrasca settentrionali su Liguria e regioni dell’alto Adriatico e in seguito sui restanti settori tirrenici; tendenti a localmente forti sud-occidentali sui settori ionici. Mari: da molto mosso ad agitato il Mar Ligure; molto mossi il Mar di Sardegna e il Tirreno centro-settentrionale, tendenti ad agitati nel pomeriggio; tendenti a molto mossi nel pomeriggio i restanti bacini occidentali, lo Ionio, Adriatico settentrionale e meridionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

