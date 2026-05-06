Meteo – Il maltempo infesta ancora l’Italia anche nelle prossime ore con piogge e possibili temporali: i dettagli

Fase instabile sull’Italia

Da qualche giorno a questa parte e dopo il predominio anticiclonico che ha caratterizzato l’Italia nel Weekend, il Paese assiste ad una fase di maltempo di stampo atlantico a causa dello sbilanciamento del flusso perturbato verso il vecchio continente. Piogge e occasionali temporali si sono attivati in maniera sparsa soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, senza tuttavia escludere completamente il sud.

Anche oggi maltempo al centro-nord

In virtù di un flusso di correnti più umide e instabili di matrice atlantica costante sul bacino del Mediterraneo centrale, anche nella giornata odierna le condizioni meteo appaiono mediamente perturbate, con piogge, rovesci e occasionali temporali che si attivano in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Qualche isolato temporale si genera comunque anche sulle zone interne del meridione, specie nelle ore pomeridiane.

Prossime ore con ulteriore maltempo in arrivo

Le prossime ore vedranno un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con piogge e possibili temporali che andranno estendendosi nuovamente sui settori centrali, specie tirrenici, con fenomeni localmente anche intensi. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, qualche nota di maltempo continuerà ad attivarsi al nord (specie nordovest), mentre l’instabilità potrà estendersi anche al sud peninsulare, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Possibili rovesci anche in Campania, Basilicata e Molise

Piogge e rovesci potranno fare il loro ingresso in serata soprattutto sulla Campania, da dove sconfineranno verosimilmente anche in Basilicata e in Molise, in maniera meno diffusa e mediamente più blanda. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione in alcune aree e attestandosi in ogni caso intorno alla media di riferimento.

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