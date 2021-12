METEO ITALIA – NEVE in pianura al Nord e maltempo in arrivo al Centro-Sud in questo giorno dell’Immacolata

Festa dell’IMMACOLATA, situazione sinottica ed evoluzione in Italia

Buongiorno e buona festa dell’Immacolata a tutti! Giornata odierna che darà il via al periodo natalizio e che sotto il profilo meteo vedrà un intenso peggioramento su gran parte dell’Italia. Come anticipato nei giorni scorsi una vasta e profondo circolazione depressionaria posizionata sulle Isole Britanniche sta pilotando un’estesa perturbazione verso il Mediterraneo. Nelle prossime ore ecco la neve fino in pianura al Nord Italia mentre il maltempo interesserà il Centro-Sud con piogge e temporali.

Neve al Nord fino a quote pianeggianti, ecco le regioni più interessate

Precipitazioni che in queste prime ore del giorno interessano le regioni di Nord-Ovest ed in particolare Piemonte e Liguria dove la neve cade fino quota pianeggianti, interessando anche la città di Torino. Peggioramento meteo in estensione verso ovest nelle prossime ore con neve che non dovrebbe faticare a raggiungere le quote pianeggianti specie su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Attesi accumuli localmente anche abbondanti tra basso Piemonte e bassa Lombardia. Fiocchi a quote molto basse, a tratti misti a pioggia, possibili anche su Liguria, Veneto e Friuli.

Gelate in arrivo in Italia con freddo in intensificazione nei prossimi giorni

Rapido rialzo termico, in particolare al Centro-Sud nel corso delle prossime ore, poi ecco che l’aria più fredda raggiungerà tutta la Penisola portando temperature anche di 2-4 gradi al di sotto delle medie del periodo. Gelate possibili sulle pianure del Nord e altra neve non esclusa entro il weekend a causa dell’arrivo di aria polare. Solo durante la prossima settimana l’alta pressione delle Azzorre potrebbe espandersi sull’Europa occidentale interessando forse anche l’Italia e portando condizioni meteo più stabili.

