METEO – NEVICATE fino in pianura al nord ITALIA, ci sono DISAGI ad Alessandria e Pavia; 1 ferito grave

Maltempo tornato protagonista sull’Italia

Va ripetendosi il trend che si è avviato ormai da oltre un mese sulla nostra Penisola, nonché quello dell’assenza dell’Anticiclone e del frequente affondo di correnti perturbate. Le uniche e brevi finestre di stabilità che si sono osservate sull’Italia, compresa quella di ieri, sono state dovute prevalentemente ad una fase di transizione tra una perturbazione e l’altra. E infatti nella giornata odierna è particolarmente evidente un nuovo peggioramento sullo stivale di stampo prettamente invernale con il maltempo tornato protagonista e con la prima neve in pianura stagionale.

Neve anche in pianura al nord, confermato maltempo per le prossime ore

L’afflusso di correnti polari ha innescato una perturbazione che fino a questo momento ha portato condizioni di maltempo soprattutto al nord Italia, con neve fino in pianura in Piemonte, Lombardia, Emilia e con qualche fiocco che ha raggiunto anche le coste della Liguria. Nelle prossime ore il maltempo continuerà a colpire alcune aree e nel mentre andrà anche estendendosi verso altre (scopri quali). Il tutto in un contesto climatico che rimane comunque piuttosto freddo.

Disagi a causa della neve

Mentre le regioni settentrionali attendono un altro peggioramento invernale per la giornata di venerdì 10 dicembre, quando stando ai principali centri di calcolo la neve potrebbe tornare nuovamente già in pianura in Emilia e nella Lombardia sudoccidentale, ci fermiamo a commentare quanto avvenuto oggi. In alcuni casi infatti la neve caduta sulle pianure del nord avrebbe provocato dei disagi, in particolare ad Alessandria e Pavia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

