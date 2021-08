METEO – Intenso MALTEMPO si è abbattuto nella notte a NAPOLI dove un FORTE TEMPORALE ha causato allagamenti e smottamenti

Meteo – Il tempo volge verso un peggioramento sull’Italia. La presenza di una vasta lacuna barica sul centro Europa, pilota correnti più fresche ed instabili verso il nostro Paese . L’anticiclone si è infatti momentaneamente ritirato verso ovest, rendendo instabile l’atmosfera. Piogge e temporali già nella giornata di ieri hanno interessato non solo il nord Italia, ma anche parte del sud causando disagi in Campania con allagamenti nella città di Napoli .

Maltempo in Campania, forte temporale nella notte su Napoli

Meteo – Come anticipato, nel corso della notte il maltempo ha colpito la Campania. Poco dopo le 4 un rapido ,ma intenso temporale, si è esteso dal mar Tirreno alle coste campane, interessando anche la città di Napoli. Vivaci fulminazioni, colpi di vento e pioggia intensa hanno creato disagi in alcuni quartieri della città. In particolare la rete fognaria non ha retto a Bagnoli, causando allagamenti nel quartiere; allagamenti sono stati segnalati anche ad Agnano, mentre dei dissesti del manto stradale hanno interessato la Tangenziale di Napoli, direzione Soccavo, e via Cintia. Le stazioni meteorologiche hanno registrato un accumulo pluviometrico di 17.3 mm, caduti tuttavia in appena 20 minuti.