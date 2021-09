METEO – MALTEMPO NO STOP con PIOGGE e TEMPORALI: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo torna protagonista

Il maltempo torna alla riscossa sull’Italia e in particolare sulle regioni settentrionali. Piogge, temporali e nubifragi si centrano soprattutto sulle aree nordoccidentali, dove non hanno mancato di portare danni e disagi. Dall’altro lato (il centro-sud) il rovescio della medaglia, con un richiamo di correnti molto calde provenienti dal settore nordafricano che fanno impennare le temperature fin quasi i +38°C in Sardegna con clima simil-estivo nonostante i cieli non sempre limpidissimi.

Domani maltempo si sposta sui settori centrali

Nella giornata di domani lunedì 27 settembre le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno ancora perturbate, in particolar modo sui settori centrali a causa dello spostamento verso meridione del fronte di maltempo. Piogge e temporali anche localmente intensi si centreranno soprattutto sul versante tirrenico, ma non mancheranno di colpire quello adriatico, specie le Marche. Rovesci e temporali residui nelle prime ore della notte sul Friuli Venezia Giulia, relativamente più stabile e asciutto altrove. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria e settori settentrionali e costieri del Lazio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sull’Umbria centro-settentrionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori alpini settentrionali e pianeggianti orientali del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Romagna, Toscana orientale, resto del Lazio, Abruzzo, e, dal pomeriggio, su Molise centro-occidentale e Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; dal pomeriggio isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Molise e Campania, settori centro-settentrionali di Puglia e Basilicata e Sicilia settentrionale ed occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento su Nord-Ovest, Emilia-Romagna e Toscana, in locale sensibile diminuzione sul resto del Centro. Venti: tendenti a localmente forti, nord-occidentali su Sardegna e Sicilia occidentale e meridionale. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

