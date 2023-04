Meteo – Maltempo no stop in Italia, altre piogge e temporali in arrivo: ecco l’allerta della Protezione Civile

Maltempo al nord in serata

Un miglioramento delle condizioni meteo sta avanzando in queste ore lungo la dorsale appenninica, interessata soprattutto nel corso di questo pomeriggio dall’arrivo di piogge e temporali localmente anche intensi. Un peggioramento, tuttavia, sta contestualmente interessare le aree più settentrionali, con rovesci e occasionali temporali in ingresso e che si manterranno attivi anche nelle prossime ore. Le temperature, in questo contesto, subiranno anche un calo al passaggio dei fenomeni, tanto più sensibile quanto più intensi saranno quest’ultimi.

Domani ancora maltempo

Una nuova giornata caratterizzata dal maltempo interesserà l’Italia domani giovedì 20 aprile, con piogge e possibili temporali che andranno concentrandosi principalmente sulle aree più settentrionali del Paese, con intensificazione dei fenomeni attesa nella seconda parte di serata sull’alto Piemonte e nevicate che coinvolgeranno il settore alpino. Nel pomeriggio instabilità con temporali è attesa sull’Appennino centro-settentrionale, qui in esaurimento entro la sera. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente un calo al settentrione.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta orientale, Piemonte, Lombardia e Triveneto, con quantitativi cumulati moderati, fino ad elevati su Piemonte nord-orientale e Lombardia occidentale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e del Centro peninsulare, ad esclusione del Lazio meridionale, e su Campania orientale, Basilicata e Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sull’Emilia Romagna. Nevicate: al di sopra dei 1300-1500 m su tutti i settori alpini, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile calo al Nord, localmente marcato su Piemonte e Lombardia. Venti: tendenti a forti orientali sulla Sicilia meridionale. Mari: tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 20 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Piemonte: Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.