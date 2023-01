Meteo – Maltempo no stop in Italia, ancora piogge e neve in pianura: la Protezione Civile dirama l’allerta

Maltempo colpisce l’Italia con piogge e nevicate in montagna quest’oggi

Piogge e temporali sono tornati protagonisti dopo settimane di assenza da qualche giorno sulla nostra Penisola: le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano in effetti rovesci soprattutto sul medio-basso versante tirrenico, non risparmiando talvolta anche quello adriatico e aree più settentrionali. Il maltempo continuerà a portare i suoi effetti nella serata corrente, con neve a quote di montagna e solo sull’Appennino Tosco-Emiliano al confine con la Liguria intorno ai 400/700 metri.

Piogge e nevicate fino in pianura per domani

L’ondata di maltempo non si arresterà e nella giornata di domani giovedì 19 gennaio sarà anzi alimentata da correnti anche più fredde. Piogge e possibili temporali interesseranno fino al mattino soprattutto il basso versante tirrenico, qui in successivo miglioramento. Nel pomeriggio fenomeni coinvolgeranno la Sardegna, dove la neve si attesterà intorno ai 500/600 metri, la Toscana, l’Emilia dove la neve scenderà fino in pianura e il nordest, con neve fin sui 200/300 metri, con fiocchi localmente fino in pianura. Precipitazioni raggiungeranno anche il Lazio in serata, in particolare meridionale, dove la neve si attesterà intorno ai 600/800 metri. Le temperature appariranno mediamente in calo pressoché ovunque.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su pianura veneta, Emilia-Romagna, coste toscane, Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali di Alto Adige e Trentino, Friuli Venezia Giulia, Lombardia sud-orientale, Liguria di Levante, restanti settori di Veneto, Toscana, Campania, Basilicata e Calabria tirrenica, e su Umbria, Marche occidentali e settentrionali, Lazio, Puglia centro-meridionale, Sicilia e Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Nevicate: al di sopra dei 400-600 m su Liguria, Bassa Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, settori orientali di Alto Adige e Trentino, con locali sconfinamenti a quote pianeggianti e apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 700-800 m su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, zone di confine occidentali di Abruzzo e Molise e Sardegna, con locali sconfinamenti fino ai 400-600 m e apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale sensibile diminuzione. Venti: da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sardegna; localmente forti dai quadranti occidentali su Sicilia, aree tirreniche peninsulari e crinali appenninici; localmente forti settentrionali su Liguria ed Alto Adriatico. Mari: da agitato a molto agitato il Mar di Sardegna; agitato il Canale di Sardegna; da molto mosso ad agitato il Tirreno centro-settentrionale; molto mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e i settori meridionali di Adriatico e Tirreno; tendente a localmente molto mosso l’Adriatico settentrionale.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 19 gennaio 2023:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Tanagro, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni