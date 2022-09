METEO – MALTEMPO NO STOP in ITALIA, la Protezione Civile è costretta ad emettere una nuova ALLERTA: ecco dove

Maltempo in serata su alcune zone del Paese

A seguito di una mattina e di un pomeriggio di forte maltempo, con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio e talvolta forieri di grandine che hanno portato qualche danno sulle regioni centro-settentrionali, anche la serata risulterà mediamente perturbata sul medio Tirreno e alto versante adriatico, con fenomeni localizzati o sparsi e occasionalmente intensi. Altrove il tempo apparirà più stabile e asciutto, con clima estivo o tardo-estivo.

Domani maltempo insiste sull’Italia

La persistenza di correnti perturbate nel Mediterraneo centrale provocherà, nella giornata di domani venerdì 9 settembre, rinnovato maltempo sulla nostra Penisola, che interesserà principalmente il nordest e la Lombardia con fenomeni localmente anche intensi, ma che non mancherà di interessare anche medio Tirreno, Umbria, e Campania (qui con rovesci di debole o al più moderata intensità), in forma isolata o sparsa. Rimane invece più stabile al sud, con temperature in linea con la media del periodo o poco oltre.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria meridionale, Lazio settentrionale ed orientale, Marche meridionali, Abruzzo settentrionale, Lombardia e Triveneto, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte orientale, Liguria di Levante, Emilia-Romagna, Toscana settentrionale e meridionale, restanti settori di Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo, e su Molise, Puglia settentrionale, Campania e settori montuosi della Sicilia orientale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime localmente elevate Puglia, Basilicata, Calabria ionica, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Venti: localmente forti sud-occidentali su Toscana, Liguria di Levante e settori appenninici settentrionali. Mari: molto mosso il Mar Ligure, localmente il Tirreno centrale settore ovest, lo Ionio, il Canale d’Otranto e l’Adriatico meridionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 9 settembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Valcamonica

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Umbria: Medio Tevere

