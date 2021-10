METEO – Maltempo, PIOGGE ALLUVIONALI e fortissimi venti sferzano le Filippine: almeno 19 morti e numerosi dispersi. I dettagli

Italia nella morsa del freddo, soprattutto il versante Adriatico

Maltempo al sud e clima freddo su tutta la penisola, ad eccezione delle pianure del nordovest e della Sardegna, dove le temperature risultano più miti di giorno. L'ondata fredda si fa sentire soprattutto al centrosud, lato Adriatico, dove si sono concentrati maggiormente anche i fenomeni ed è tornata la neve al di sopra dei 1200-1300 m. La situazione resterà così almeno fino alla giornata di sabato. Insisteranno correnti fredde nordorientali che recheranno nubi sparse tra Marche Umbria, Abruzzo, Molise e sud Italia e proprio qui saranno possibili anche alcuni rovesci o temporali. Deciso cambiamento con aumento delle temperature da domenica e ancora più dalla prossima settimana, ne riparleremo.

Piogge alluvionali nelle Filippine, 19 morti e 14 dispersi

Tralasciamo adesso la situazione meteo in Italia e spostiamoci all'estero dove è piena emergenza non solo in Cina, come riportato in apposito editoriale, ma anche nelle Filippine dove si sta abbattendo il tifone Kompasu. È salito nel corso delle ultime ore il bilancio nelle Filippine, alle prese con una forte ondata di maltempo. Inizialmente erano 9 le vittime ma purtroppo, stando agli ultimi aggiornamenti e a quanto riportato su video.corriere.it sono saliti ad almeno a 19 i morti e a 14 i dispersi causa tempesta tropicale Kompasu. Le province dell'isola di Luzon sono state colpite più duramente dal tifone, causando l'equivalente di 20 milioni di dollari di danni in tutto il settore agricolo e il danneggiamento di centinaia di case.

Tifone Kompasu si abbatte sulle Filippine, situazione critica

Purtroppo il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi e tuttora sono in atto le operazioni di soccorso per rimuovere fango e detriti da case e strade ma soprattutto per cercare altre persone in vita e che tuttora risultano disperse. Spostiamoci ora in Cina dove tuttora si continua a combattere contro piogge alluvionali che stanno interessando il settore nordorientale del Paese, non distante da Pechino. Vediamo nel dettaglio quanto sta accadendo.

