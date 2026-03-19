Meteo – Parentesi di maggiore stabilità in Italia, ma con temporali e nevicate ancora in arrivo: ecco dove e quando

Maltempo in atto su parte d’Italia

Un relativo miglioramento è già avanzato in queste ore sul medio versante adriatico, fino al mattino coinvolto dal maltempo dai connotati praticamente invernali o tardo-invernali, con piogge e temporali che si sono azionati questo pomeriggio unicamente sulle aree interne del sud, dove la neve è caduta a quote di montagna. Questo grazie agli effetti di una goccia fredda di origine artico continentale che si sta tuttavia allontanando dallo stivale.

Prossime ore con ulteriore miglioramento

Un ulteriore miglioramento è invece atteso in Italia nel corso delle prossime ore, grazie ad un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo che riporterà condizioni meteo di generale stabilità e relativo bel tempo, al netto di qualche isolata e residuale eccezione al sud. Le temperature, in questo contesto, benché in lieve ripresa rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimarranno leggermente al di sotto della media di riferimento mediamente.

Maltempo pronto a tornare a colpire alcune aree dello stivale

Malgrado la goccia fredda va progressivamente depotenziandosi, una debole circolazione depressionaria rimarrà comunque attiva sulla nostra Penisola nella giornata di domani venerdì 20 marzo e basterà, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, a riattivare qualche nota di maltempo soprattutto nel pomeriggio nelle aree interne di Sicilia e Calabria, con possibili sconfinamenti, occasionalmente fin sulle coste.

Neve a quote di montagna, con nuovo miglioramento in serata

Il maltempo sarà alimentato da una circolazione depressionaria tendenzialmente fredda, a causa dell’apertura di un corridoio di correnti artiche da est. Le temperature pertanto si confermeranno mediamente leggermente al di sotto della media di riferimento, con la neve che scenderà a quote di montagna in ambo le regioni. Le condizioni meteo rimarranno nettamente più stabili e asciutte altrove, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e con maggiori addensamenti solo sui rilievi. Il tempo tornerà comunque a migliorare anche nelle zone coinvolte dall’instabilità entro la serata, con il ritorno della generale stabilità.

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