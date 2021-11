METEO – MALTEMPO protagonista almeno fino al WEEKEND con CALO TERMICO, NEVE e possibili NUBIFRAGI, ecco dove

Breve stop del maltempo

Abbiamo oggi assistito ad un brevissimo stop del maltempo sulla nostra Penisola, dovuto all’esaurimento degli effetti procurati dalla perturbazione che ha interessato lo stivale fino a ieri, con residui e isolati rovesci solamente in alcuni settori jonici. Tuttavia dalle prossime ore la situazione è già destinata a mutare profondamente a causa di un nuovo impulso perturbato, di stampo prettamente polare, che porterà quindi un nuovo peggioramento con un calo delle temperature particolarmente sensibile in alcune zone del Paese.

Neve a quote bassissime

Come accennato precedentemente, il calo termico sarà particolarmente sensibile in alcune zone del Paese e, nello specifico, in quelle nordoccidentali: qui infatti, in alcuni settori, la quota neve si abbasserà fin sui 400/600 metri già dalla prossima notte, per poi subire un ulteriore abbassamento nel pomeriggio di domani giovedì 25 novembre, con fiocchi che scenderanno fin sui 200/300 metri (scopri dove). Ma il peggioramento porterà anche acqua e, in alcuni casi, nemmeno poca.

Temporali e possibili nubifragi, specie sul versante tirrenico

Il maltempo porterà piogge e temporali localmente anche intensi già dalla giornata di domani giovedì 25 novembre e in particolare sui settori tirrenici, dove non sono esclusi localmente dei nubifragi, soprattutto sulle zone costiere. Forti precipitazioni potrebbero inoltre interessare, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, anche le località etnee e le zone interne del reggino e catanzarese. Instabilità che interesserà in maniera più o meno diffusa l’intera Penisola. Forti piogge e possibili nubifragi sono attesi anche per venerdì 26 in particolare sul basso versante tirrenico; contestualmente tornerà la neve sull’Appennino centrale intorno ai 1.500/1.600 metri. E nel weekend?

