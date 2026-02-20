Meteo – Maltempo residuale in arrivo in Italia, con ultime nevicate: la Protezione Civile emette l’allerta, ecco dove

Maltempo in arrivo anche in serata in Italia, sia pur con relativo miglioramento

A seguito di una giornata comunque contrassegnata dalle piogge e dalle nevicate sui rilievi sulle regioni centro-meridionali, con fenomeni perlopiù sparsi, le condizioni meteo si manterranno comunque perturbate in serata sulla nostra Penisola, nonostante un relativo miglioramento. Il relativo miglioramento si enucleerà attraverso l’esaurimento della fenomenologia in alcune zone e un’attenuazione della stessa su tutte le altre, con fiocchi residuali sull’Abruzzo a partire dagli 800/900 metri.

Maltempo residuale nella prima metà di domani

Un miglioramento avanzerà in Abruzzo nella prossima notte, con piogge e rovesci che insisteranno invece in maniera sparsa sulle regioni meridionali e, soprattutto sulla Sicilia tirrenica, ad intermittenza fino al mattino di domani sabato 21 febbraio. Ultime nevicate si azioneranno peraltro sui rilievi della Sicilia stessa e della Calabria fin sui 1.300/1.400 metri. Stabilità e relativo bel tempo avvolgeranno tutta o gran parte d’Italia a partire dal pomeriggio, con temperature che, mediamente, non subiranno ancora significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: isolate, localmente a carattere di rovescio, su Calabria centro-meridionale, versante tirrenico della Sicilia centro-orientale, e limitatamente alle prime ore della giornata sulla Puglia garganica, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 900-1000 m nelle prime ore della giornata sulla Puglia garganica, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1300-1500 m sui rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia tirrenica centro-orientale, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1200-1400 m sull’Alto Adige, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile calo sul Nord-Est e su Toscana, Umbria e Marche. Venti: localmente forti nord-occidentali sui settori costieri di Abruzzo meridionale e Molise, sulla Puglia, sui settori ionici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale e sui settori occidentali e sui rilievi della Sicilia; tendenti a forti dai quadranti settentrionali dalla serata, con rinforzi di burrasca, sull’Appennino molisano, campano e lucano. Mari: agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; molto mossi il Tirreno centrale al largo, il Tirreno meridionale, l’Adriatico centro-meridionale e il resto dello Ionio.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 21 febbraio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale.

