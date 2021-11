METEO – MALTEMPO senza TREGUA con TEMPORALI e NEVICATE: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni settentrionali, Toscana e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Sardegna occidentale e settentrionale, coste della Toscana, Liguria di Levante, Emilia, Lombardia occidentale e settentrionale, Trentino e Veneto occidentale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria occidentale, Lazio, Campania settentrionale, Sicilia, Calabria meridionale e centrale ionica e Puglia meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Puglia meridionale ed in serata sulla Sicilia sud-orientale. Nevicate: al di sopra dei 1500-1700 m sulle aree alpine centro-orientali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione sulle aree alpine e sulla Sardegna. Venti: tendenti a forti nord-orientali sulla Liguria centro-occidentale; tendenti a localmente forti sud-orientali sui settori costieri di Toscana, Lazio e, in serata, su Sicilia orientale e Calabria centro-meridionale. Mari: molto mossi il Mar Ligure settore di Ponente, il Mare ed il Canale di Sardegna e, dal pomeriggio, il Tirreno occidentale e il Canale d’Otranto. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Ormai non è nemmeno più una novità, anche la giornata di domani domenica 14 novembre sarà contrassegnata dal maltempo. Nevicate interesseranno questa volta tutto l’arco alpino centro-occidentale entro la serata, con quota neve che si attesterà sui 1.300/1.700 dipendentemente dalle zone alpine di riferimento. Piogge e temporali interesseranno buona parte del nord e le regioni centrali tirreniche Sardegna compresa, con fenomeni localmente intensi. Qualche rovescio intermittente al sud coinvolgerà invece il Salento e la Sicilia centro-meridionale. Più asciutto e relativamente più stabile altrove. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Dopo un prolungato periodo di relativa stabilità, il maltempo torna a colpire le regioni settentrionali dopo che questa settimana aveva interessato principalmente il centro-sud. Questo a causa dell’avanzata di una saccatura in arrivo da nord e che ha riportato piogge e temporali anche intensi e a carattere di nubifragio. In serata instabilità continuerà ad interessare parte del nord Italia, con fenomeni localmente intensi ( scopri dove ). Rovesci sparsi anche su alcuni settori delle regioni centro-meridionali.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 14 novembre 2021:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

Puglia: Salento

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Orobie bergamasche

Puglia: Salento

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Veneto: Piave pedemontano, Adige-Garda e monti Lessini.