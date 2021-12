METEO – MALTEMPO si abbatte in ABRUZZO, ieri NUBIFRAGIO nel teramano, soccorsa una donna; Il video

Ciclogenesi in allontanamento dall’Italia, residuo maltempo al sud

Meteo – Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteo volgono verso un graduale miglioramento sull’Italia, in seguito allontanamento verso i Balcani della depressione che nelle ultime ore ha determinato piogge abbondanti, forti venti e neve localmente a quota collinari. Piogge e neve sui rilievi che ancora si attardano al sud e Sicilia, ma con il sole che già splende al nord e sui settori centrali tirrenici.

Ieri maltempo sul medio Adriatico con fiumi in piena e disagi

Meteo – Nella giornata di ieri, sabato 11 dicembre, il maltempo ha interessato in particolare il medio Adriatico. Se sull’Appennino la neve è scesa localmente sin verso i 500-600 metri, lungo le coste e nel sub-Appennino la pioggia è caduta copiosa con allagamenti e fiumi in piena non solo nelle Marche, ma anche in Abruzzo. La bassa pressione in azione tra il medio Adriatico ed il Tirreno ha innescato una circolazione depressionaria con correnti nord-orientali che hanno pilotato per l’intera giornata nubi e precipitazioni con accumuli giornalieri localmente anche di 100 mm.

Allagamenti nel teramano, oltre 30 gli interventi dei Vigili del Fuoco

Il teramano è tra le aree più colpite dal maltempo nella giornata di ieri, con piogge copiose che hanno causato allagamenti e forti disagi. Secondo fonti locali, tra i comuni più colpiti dal maltempo ci sono Vibrata, Teramo e Bellante; sono stati eseguiti oltre 30 interventi dei Vigili del Fuoco per prosciugamenti di scantinati e la rimozione di alberi caduti. Nell’area di Bellante Stazione è stata soccorsa una donna rimasta intrappolata con la sua auto nel sottopasso di Molino San Nicola, allagato da 1 metro d’acqua; interventi anche nel Centro Commerciale “Città Shopping Acquaviva”, per infiltrazioni d’acqua in alcuni locali. Nella pagina successiva il video degli allagamenti e la tendenza meteo per le prossime ore.