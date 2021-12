METEO – Residuo MALTEMPO in arrivo in ITALIA: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Serata di maltempo sull’Italia

Una perturbazione di stampo polare marittimo continua a portare i suoi effetti sulla nostra Penisola, con maltempo invernale riscontrabile sul medio-basso versante adriatico e sul basso Tirreno. Nelle restanti ore della serata tale situazione non subirà sostanziali mutazioni, con neve a quote anche relativamente basse (scopri dove). Rimane invece relativamente più stabile al nord Italia e regioni centrali tirreniche a causa dell’ingresso di una ventilazione settentrionale, più fredda, ma più secca.

Residue piogge e nevicate per domani

Residuo maltempo con fenomeni localizzati o al più sparsi interesserà le regioni meridionali nella prima parte di domani domenica 12 dicembre, nonché fino al mattino al più metà pomeriggio, con piogge e nevicate in montagna. Ultime nevicate nella notte riguarderanno anche l’Abruzzo a partire dai 700/800 metri, prima di un miglioramento dovuto alla progressione dell’Anticiclone azzorriano che sembra porre un deciso stop all’instabilità e che sembra protrarsi per almeno una settimana.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale ed in generale esaurimento nella seconda parte della giornata, su Puglia centrale adriatica, settori tirrenici della Calabria meridionale e Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio ed in generale esaurimento pomeridiano, su Abruzzo, Molise, Basilicata, resto di Puglia e Calabria e settori occidentali ed interni della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 700-900 m su Abruzzo e Molise, in esaurimento pomeridiano, con apporti al suolo deboli; al di sopra di 1000-1200 m su Campania, Puglia e Basilicata, in esaurimento pomeridiano, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1200-1400 m sui rilievi di Calabria e Sicilia settentrionale, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in calo anche sensibile su Toscana, Emilia-Romagna e Nord-Est, con valori bassi al Nord e localmente sulla Toscana, fino a molto bassi sulla Pianura Padana. Venti: forti dai quadranti settentrionali al Centro-Sud, con raffiche fino a burrasca forte su settori costieri e crinali appenninici, in attenuazione a partire dalle regioni centrali. Mari: agitati i bacini meridionali e l’Adriatico centrale, temporaneamente molto agitati il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; molto mossi i restanti bacini centrali; moto ondoso in graduale attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

