METEO – Violento MALTEMPO colpisce l’ITALIA, Misa e Cesano in PIENA, EVACUATE una decina di persone a Senigallia

Maltempo in azione sull’Italia

Anche nella giornata odierna troviamo condizioni meteo di instabilità che interessano principalmente le regioni centro-meridionali. In particolare, lo spostamento del minimo depressionario verso il settore balcanico, ha determinato la trasposizione delle piogge e delle nevicate a bassa quota soprattutto sul medio-basso versante adriatico e sul settore tirrenico meridionale, con un miglioramento al nord e regioni centrali tirreniche dovuto quindi all’ingresso delle correnti settentrionali, più fredde, ma più secche.

Prossime ore ancora maltempo e neve a quote relativamente basse

Le condizioni meteo si manterranno perturbate sulla nostra Penisola anche nelle prossime ore e più o meno nelle medesime aree dove le piogge e i rovesci si sono già manifestati nel corso della giornata odierna. In serata dunque continueranno a colpire il medio-basso versante adriatico e il settore tirrenico meridionale, con nevicate a quote relativamente basse in alcuni settori (scopri dove). Clima che si mantiene invernale comunque in tutta Italia, grazie all’afflusso di correnti settentrionali.

Violento maltempo nelle Marche, colpita soprattutto Senigallia

Malgrado il maltempo abbia colpito più o meno settori vasti della nostra Penisola, nonché i settori precedentemente menzionati, va detto che le Marche sono quelle in cui le piogge hanno manifestato carattere più intenso: non a caso per alcune zone regionali la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo arancione. Senigallia è comunque quella che ne ha fatto le spese maggiori e dove la piena di due fiumi, Misa e Cesano, hanno costretto all’evacuazione di una decina di persone e alla chiusura di alcune attività, come vedremo nel prossimo paragrafo.

