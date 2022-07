METEO – MALTEMPO si estende verso sud, portando PIOGGE e TEMPORALI: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Serata di maltempo al nord

A seguito di un pomeriggio perturbato sulla nostra Penisola, le condizioni meteo sono destinate a rimanere settorialmente instabili in molte aree del nord Italia con fenomeni che continueranno ad essere localmente anche particolarmente intense. Non a caso nella giornata di ieri il Dipartimento della Protezione Civile aveva diramato un’allerta valida per oggi in alcune aree del settentrione. Le temperature si mantengono in media o poco oltre in particolare al centro-sud.

Domani maltempo si estende a sud

Nella giornata di domani sabato 30 luglio un flusso di correnti perturbate di natura atlantica continuerà ad affluire nel Mediterraneo centrale e causare l’espansione del maltempo che si estenderà così sulle regioni centrali. Così che dopo residua instabilità che interesserà il nord in nottata, le condizioni meteo peggioreranno nel pomeriggio anche al centro e in particolare sul medio adriatico e sul Lazio, qui in mattinata, con fenomeni anche intensi. Rimane invece più stabile al sud, fatto salvo qualche rovescio lungo l’Appennino, con temperature che torneranno generalmente in media o poco oltre al sud.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna, su Romagna, settori settentrionali della Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania orientale e zone interne e rilievi della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Romagna, settori settentrionali e appenninici delle Marche, settori occidentali di Umbria e Lazio e zone di primo entroterra di Abruzzo e Molise; da isolate a sparse fra la notte e il primo mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia sud-orientale, pianura emiliana, pianura e laguna veneta e sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati su quest’ultima regione, generalmente deboli altrove. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori massimi da elevati a localmente molto elevati sulle zone interne e pianeggianti di Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, localmente elevate sulle zone interne pianeggianti di Toscana e Lazio e sulla Pianura Padana occidentale. Venti: tendenti a localmente forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali della Sardegna, occidentali sui settori settentrionali dell’isola. Mari: tendenti a molto mossi i mari circostanti le Bocche di Bonifacio.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 30 luglio 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Orobie bergamasche

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria, Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria, Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.