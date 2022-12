Meteo – Maltempo sud Italia, trombe d’aria si abbattono su due regioni provocando ingenti danni

Italia flagellata dal maltempo

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Nel corso delle ultime ore l’Italia è stata flagellata da un’intensa ondata di maltempo, provocando nubifragi, allagamenti e probabilmente anche delle trombe d’aria. Particolarmente colpite sono state le regioni del medio-basso versante tirrenico ed i settori ionici, dove un mare ancora piuttosto caldo, condizioni termodinamiche ed orografiche favorevoli hanno innescato la genesi di strutture temporalesche molto intense, riversando al suolo ingenti quantitativi di pioggia. Oggi residuo maltempo all’estremo sud, ma in miglioramento nel corso della giornata.

Nubifragi nel Lazio e Sicilia, punte di 100 mm a Roma ed oltre 200 nel messinese

Forti piogge e temporali hanno interessato inizialmente il Lazio, provocando allagamenti e numerosi disagi. Nel quadrante ovest della città di Roma sono stati localmente superati i 100 mm di accumulo giornaliero, con conseguenti allagamenti di sottopassi e momentanee chiusure di alcune strade. A seguire, nel corso del pomeriggio, una struttura temporalesca a V-Shape ha preso forma tra i Nebrodi e Peloritani, stazionando per oltre 2 ore sulla medesima area e scaricando al suolo oltre 200 mm tra i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore e Milazzo. Inevitabili i disagi con torrenti esondati ed allagamenti.

Maltempo Calabria: nubifragi e trombe d’aria tra la serata e la scorsa notte

Il sistema temporalesco che ha interessato la Sicilia si è successivamente trasferito verso levante, trovando alimentazione dal flusso umido meridionale, energia potenziale (CAPE) e shear. L’orografia ha giocato inoltre un ruolo importante per la dinamica della struttura, alimentandola per diverse ore tra l’Aspromonte e la Sila. Piogge torrenziali hanno interessato in particolare l’entroterra catanzarese, dove tra la tarda sera e le prime ore della notte sono caduti oltre 100 mm di pioggia, con picchi di 150 mm. Inevitabili i disagi con allagamenti e torrenti esondati. Non solo pioggia, ma il sistema temporalesco potrebbe aver dato luogo anche alla formazione di una tromba d’aria nel cosentino. Danni ingenti si registrano ad Isola di Capo Rizzuto, cosentino, dove alcune abitazioni sono state letteralmente scoperchiate, cancelli e recinzioni divelte. Danni anche ad autovetture ed abitazioni private.

CONTINUA A LEGGERE





Tromba d’aria anche in Puglia, danni a Novoli

Il maltempo nel corso tra la serata di ieri e la scorsa notte ha interessato anche la Puglia, specie salentina. Il sistema temporalesco in risalita lungo lo Ionio ha raggiunto la Puglia meridionale, interessata da piogge intense e forti temporali con accumuli pluviometrici localmente superiori ai 130 mm in provincia di Lecce. Secondo La Gazzetta del Mezzogiorno, nel corso della serata di sabato il forte vento ha provocato danni ingenti a Novoli, scoperchiando due strutture tensostatiche, spazzando via il lastricato di una RSA, abbattendo alberi, muri e cartelloni pubblicitari.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.