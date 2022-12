Meteo – Maltempo la scorsa notte in Calabria, nubifragi ed esondazioni nel catanzarese; il video

Maltempo sull’Italia, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Un’intensa fase di maltempo sta colpendo l’Italia in questo primo weekend del mese di dicembre. Il nostro Paese è interessato da un flusso umido sud-occidentale, responsabile delle piogge che nelle ultime ore hanno interessato gran parte delle regioni. Particolarmente colpite sono state quelle del medio-basso Tirreno ed i settori ionici, dove un mare ancora piuttosto caldo, condizioni termodinamiche ed orografiche favorevoli hanno innescato la genesi di strutture temporalesche stazionarie, riversando al suolo ingenti quantitativi di pioggia.

Ieri maltempo nel Lazio, poi alluvione nel messinese

La giornata di sabato 3 dicembre si è aperta con piogge intense e temporali sul Lazio centrale, provocate da un sistema temporalesco, sviluppato a ridosso di una zona di confluenza al suolo che si è andata instaurando proprio a ridosso delle coste laziali, ed alimentato dal trasporto d’umidità e dalla presenza di energia potenziale (CAPE). Nel quadrante ovest della città di Roma sono stati localmente superati i 100 mm di accumulo giornaliero. A seguire, nel corso del pomeriggio, una struttura temporalesca a V-Shape ha preso forma tra i Nebrodi e Peloritani, stazionando per oltre 2 ore sulla medesima area e scaricando al suolo oltre 200 mm tra i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore e Milazzo. Inevitabili i disagi con torrenti esondati ed allagamenti. L’area instabile siciliana è poi gradualmente traslata verso levante, innescando anche in questo caso un sistema temporalesco piuttosto stazionario sulla Calabria.

Nubifragi in Calabria, colpito in particolare il catanzarese con oltre 100 mm di pioggia

Dalla seconda parte della serata di ieri e per la prima parte della notte il maltempo ha interessato anche la Calabria. Il sistema temporalesco che ha interessato la Sicilia si è infatti trasferito verso levante, trovando alimentazione dal flusso umido meridionale, energia potenziale (CAPE) e shear. L’orografia ha giocato inoltre un ruolo importante per la dinamica della struttura, alimentandola per diverse ore tra l’Aspromonte e la Sila. Piogge torrenziali hanno interessato in particolare l’entroterra catanzarese, dove tra la tarda sera e le prime ore della notte sono caduti oltre 100 mm di pioggia, con picchi di 150 mm. Nel comune di Simeri Crichi sono caduti circa 106 mm di pioggia, provocando allagamenti e l’intervento dei Vigili del Fuoco per portare in salvo un’anziana signora dalla sua casa invasa dall’acqua. In località Martelletto è esondato il fiume Fallachello, mentre sono stati numerosi i torrenti arrivati a livelli di soglia massima anche sul versante tirrenico, fortunatamente senza esondare. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco, attualmente ancora in azione per liberare strade da acqua e detriti. Nella prossima pagina un video del nubifragio che ha interessato il catanzarese.

Meteo in miglioramento sulla Calabria

Dopo il maltempo della notte, le condizioni meteo volgono verso un deciso miglioramento sulla Calabria. Splende il sole in questo inizio di giornata su gran parte della regione, salvo residui addensamenti tra le coste del cosentino e catanzarese. Tregua dal maltempo che proseguirà anche nel corso della prossima settimana, quando il tempo si manterrà sostanzialmente asciutto fino all’Immacolata, seppur con nubi di passaggio. Prossimo weekend con nuovo intenso peggioramento, anche se da confermare. In basso un video del nubifragio che ha colpito nella scorsa notte il catanzarese.





