METEO – MALTEMPO torna a colpire l’ITALIA con PIOGGE e TEMPORALI anche intensi: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Serata stabile in prevalenza, ma con nuvolosità in aumento al nordovest

Una giornata tutto sommato stabile sta portandosi a compimento sulla nostra Penisola, con le dovute eccezioni lungo l’arco alpino centro-occidentale. Cieli in prevalenza sereni o da poco a parzialmente nuvolosi hanno infatti interessato quest’oggi l’Italia. In serata tuttavia, un peggioramento avanzerà soprattutto sulle regioni nordoccidentali, dove si registrerà un aumento considerevole della copertura nuvolosa con qualche iniziale rovescio. Questo a causa dell’avanzamento di un nuovo cavo perturbato di natura atlantica responsabile del peggioramento in arrivo per domani sabato 3 settembre, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Domani maltempo torna sull’Italia

Proprio a causa dell’affondo di un cavo perturbato di natura atlantica pilotato da un’area depressionaria presente poco ad ovest delle Isole Britanniche, nella giornata di domani sabato 3 settembre è atteso un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con rovesci in ingresso sulle regioni nordoccidentali già dalla notte e in successiva estensione sul medio Tirreno, in particolare in Toscana, con fenomeni localmente anche intensi. Rovesci e temporali che occasionalmente potranno sconfinare anche su Umbria e Marche e che colpiranno contestualmente anche l’arco alpino nel pomeriggio. Meglio altrove, con temperature tutto sommato intorno alla norma del periodo o di qualche grado oltre specie sulle Isole Maggiori.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-settentrionale, settori alpini, prealpini e di pianura occidentale della Lombardia, Liguria di Levante e settori occidentali e arcipelago della Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e della Toscana e su Umbria Marche, Abruzzo centro-settentrionale e settori settentrionali del Lazio, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sul versante tirrenico dell’alto Lazio. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in diminuzione anche sensibile le massime su Toscana e alto Lazio. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 3 settembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.