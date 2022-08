METEO – Maltempo, TROMBA D’ARIA si abbatte sulla spiaggia mettendo in fuga i bagnanti e provocando numerosi danni in Salento. I dettagli

Intensi temporali colpiscono parte del sud

Il tempo è migliorato in queste ore al meridione dopo i forti temporali che nel pomeriggio di ieri hanno interessato parte della Puglia e della Basilicata con danni ingenti e momenti di paura, soprattutto nel leccese a causa di una tromba d'aria. Nelle passate 48 ore forti temporali hanno riguardato anche i settori tirrenici centrali e meridionali: situazione particolarmente difficile lungo i settori costieri centro-meridionali laziali dove si contano molti danni. Nella giornata odierna breve pausa al centro-sud e al nordest mentre un nuovo intenso peggioramento interesserà i settori nordoccidentali italiani. Di seguito vediamo quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in Salento, precisamente nella zona di

Tromba d’aria in spiaggia, panico tra i presenti

Ad essere colpito con forza è stata la provincia di Lecce, soprattutto la costa adriatica, fino ad Otranto. Stando a quanto riportato da lagazzettadelmezzogiorno.it, il vortice, proveniente dal mare, è arrivato sulla spiaggia facendo volare ombrelloni, lettini e sdraio e mettendo in fuga i pochi turisti che erano rimasti. Le fortissime raffiche di vento hanno sradicato alcuni alberi, divelto la segnaletica stradale, danneggiato i dehors di alcuni locali, pali delle luce e alcuni vetri degli stabilimenti in zona ma non si registrano feriti.

Crolli e strada interrotta

La tromba d'aria che si è abbattuta in zona, oltre a provocare momenti di panico ha determinato anche danni. Ad esempio è crollata una parte del muro perimetrale del faro di Sant'Andrea e parte della staccionata che circonda l'antica torre di Torre dell'Orso. Alberi caduti e disagi anche sulla strada che porta a Torre di Sant'Andrea, prontamente chiusa al traffico. Di seguito vediamo cosa attendersi per il resto della settimana.

CONTINUA A LEGGERE

Nuovo intenso peggioramento al centro-nord

Pausa soleggiata al sud dove nel corso delle prossime 24 ore avremo una nuova e intensa ondata di caldo con le temperature che torneranno ad avvicinarsi ai 40 gradi. Allo stesso tempo un violento peggioramento interesserà il nord e l'alto Tirreno in spostamento verso il centro Italia nella giornata di giovedì. Fine settimana gradevole con qualche incertezza pomeridiana al nordest e nelle zone interne del centro Italia: temperature in calo e fine dell'intensa ma breve ondata di caldo al meridione.

