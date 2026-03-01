Meteo – marzo inizia con l’alta pressione ma qualche precipitazioni si riaffaccia sull’Italia, ecco gli ultimi aggiornamenti

Prima domenica di marzo con isolati fenomeni in Italia, vediamo l’evoluzione

Con la giornata di oggi, 1 marzo, salutiamo l’inverno e diamo il benvenuto alla primavera meteorologica. Situazione sinottica che vede un campo di alta pressione estendersi tra Mediterraneo centrale e Balcani con massimi fino a 1025 hPa. Correnti umide in quota raggiungono parte dell’Italia portando soprattutto al Centro-Nord nuvolosità in transito. Qualche isolato fenomeno non escluso nelle prossime ore soprattutto su Liguria, Appennino settentrionale e tra Piemonte e Lombardia.

Anticiclone in cedimento e piogge sparse nella prima parte della settimana, ecco dove

Situazione sinottica nella prima parte della prossima settimana che vedrà un anticiclone in progressivo cedimento e una vasta saccatura depressionaria in allungamento tra Penisola Iberica e nord Africa. Correnti umide ancora sull’Italia con molte nuvole in transito e piogge sparse specie al Nord e su parte del Centro. Temperature senza variazioni di rilievo e con valori in media o poco sopra.

Nella seconda parte della settimana possibile ritorno del maltempo

Tra Giovedì e Venerdì ecco che diversi modelli mostrano la vasta saccatura muoversi dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centro-occidentale. Non si esclude a questo punto un peggioramento meteo che potrebbe coinvolgere prima Nord-Ovest e Isole Maggiori, per poi estendersi anche al resto dell’Italia, segnatamente settori occidentali. Il tutto sarebbe comunque accompagnato da temperature relativamente miti.

Tendenza meteo: marzo potrebbe riportare la pioggia ma in un contesto non freddo

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano per la prima decade di marzo il ritorno di condizioni meteo instabili o anche perturbate. Non avremo delle organizzate perturbazioni atlantiche arrivare da ovest ma il cedimento dell’alta pressione permetterà il passaggio di blandi minimi e gocce fredde. Il contesto termico rimarrà comunque non particolarmente freddo per la prima decade, mentre a seguire qualcuno ipotizza l’arrivo di aria più fredda da est.

